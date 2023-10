Volley A3M. Savigliano inaugura il mese di novembre ospitando Brugherio

Inaugurare il primo mese “pieno” di gare con quella che è ormai una classica di categoria. Dopo aver scontato il proprio turno di riposo, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna in campo nel primo turno infrasettimanale della stagione, ospitando per la quarta giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca la Gamma Chimica Brugherio. Si parte alle 18 di mercoledì 1 novembre al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore.

L’avversario. Contro Brugherio, ancora Brugherio. I saviglianesi attendono tra le mura amiche uno degli avversari più affrontati nell’esperienza biennale in Serie A3. La Gamma Chimica, infatti, è una delle poche compagini ad essere stata presente nelle due stagioni fin qui disputate nella terza serie nazionale dai biancoblu. Anche i monzesi, proprio come i piemontesi, hanno vissuto un importante percorso di crescita, sempre all’insegna della gioventù, valorizzata con regolarità dal roster lombardo. Tra i nomi a disposizione di coach Delmati in questa stagione c’è anche quello di Daniele Mellano, cresciuto nel Volley Savigliano, che ha lasciato in estate. Fin qui i lombardi hanno raccolto 3 punti, frutto di una sconfitta “piena”, una vittoria e una sconfitta al tie-break. Quest’ultima è arrivata proprio domenica 29 ottobre: un passivo di 3-2 contro la capolista San Donà di Piave, in cui i Diavoli Rosa sono rimasti a lungo in partita.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa piemontese c’è tanta voglia di riscatto dopo il ko di Mantova, in cui i biancoblu hanno pagato soprattutto il non ottimale approccio al match. Coach “Lollo” Simeon rilegge così questi dieci giorni di allenamento: “Sono stati importanti per rifiatare dopo il debutto e per proseguire il lavoro in gruppo. Ci attende un avversario ostico e giovane, al quale sarà importante non far prendere fiducia sin dalle prime battute del match. L’approccio alle partite? Dipende solo da noi. Si possono allenare e affinare gli aspetti tecnici, ma poi quel che conta è il giusto stato mentale quando si entra in campo”.

I precedenti. 4 precedenti e un bilancio in perfetta parità, almeno nel computo delle vittorie. Nelle due stagioni in cui si sono affrontate, Savigliano e Brugherio si sono divise la posta in palio, con due successi a testa tra 2021/22 e 2022/23. Lo scorso anno, la Gamma Chimica s’impose all’andata al tie-break, ma subì la “vendetta” del Monge-Gerbaudo al ritorno, vittorioso per 3-1. In campo, invece, non mancheranno le storie e i motivi d’interesse. Si è già detto di Daniele Mellano, centrale classe 2003, cuneese, cresciuto pallavolisticamente nel Volley Savigliano, fino a raggiungere il tetto d’Europa con la nazionale italiana Under 22. Ma ha dolci ricordi cuneesi anche coach Davide Delmati, che dal 2017/18 al 2022/21 è stato head coach dell’Lpm Bam Mondovì, con la quale raggiunse tre finali di Coppa Italia di Serie A2 femminile, sfiorando in due occasioni anche il salto in Serie A1.

I biglietti. Fino alle ore 17.00 di mercoledì 1 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Gamma Chimica Brugherio sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare!