Atp Parigi-Bercy, oggi la sfida Musetti-Dimitrov: orario, dove vederla in tv

(Adnkronos) - Concluso l'Atp di Vienna, con la vittoria di Jannik Sinner, il grande tennis si sposta a Parigi-Bercy per l'ultimo Masters 1000 della stagione, in programma da oggi, 30 ottobre 2023, fino al 5 novembre. Due gli azzurri in gara: oltre a Sinner ci sarà Lorenzo Musetti, mentre si è cancellato a tabellone compilato Matteo Arnaldi.

Ad aprire le danze sarà il 21enne di Carrara che, inserito nella parte bassa del tabellone, debutterà oggi contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Il match tra Musetti e Dimitrov sarà l'ultimo match (6°) in programma sul campo 1 con inizio della giornata alle ore 11:00.

Reduce dal titolo di Vienna, il 22enne altoatesino è stato inserito nella parte alta del tabellone, guidata da Novak Djokovic e attende il vincente del derby statunitense tra J.J.Wolf e Mackenzie McDonald.

Sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 5 novembre. Mentre in replica dalle 21:00 su SuperTennis.