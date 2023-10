Benzina e diesel, prezzi oggi in Italia in netto calo

(Adnkronos) - Scende il prezzo di benzina e diesel in Italia oggi. In netto calo le medie dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa e movimenti al ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service scende a 1,87 euro/litro, quello del gasolio a 1,86 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,872 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,873, pompe bianche 1,869), diesel self service a 1,865 euro/litro (-9, compagnie 1,866, pompe bianche 1,862). Benzina servito a 2,013 euro/litro (-9, compagnie 2,052, pompe bianche 1,934), diesel servito a 2,005 euro/litro (-8, compagnie 2,044, pompe bianche 1,926). Gpl servito a 0,722 euro/litro (+1, compagnie 0,730, pompe bianche 0,713), metano servito a 1,442 euro/kg (invariato, compagnie 1,448, pompe bianche 1,438), Gnl 1,292 euro/kg (+2, compagnie 1,287 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,958 euro/litro (servito 2,221), gasolio self service 1,951 euro/litro (servito 2,219), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,523 euro/kg, Gnl 1,307 euro/kg.