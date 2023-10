Messico, sale a 48 morti bilancio uragano Otis

(Adnkronos) - E' salito a 48 morti il bilancio delle vittime dell'uragano Otis che ha colpito il Messico e in particolare Acapulco. Lo rende noto il governo messicano, spiegando che la maggior parte delle vittime hanno perso la vita annegate e che sei persone risultano ancora disperse. L'uragano, classificato come 'estremamente pericoloso', ha iniziato a colpire le coste del Messico martedì notte con venti a una velocità di 270 chilometri all'ora.

A causa dell'uragano sono state danneggate oltre 270mila abitazioni, così come l'80 per cento di tutti gli hotel della regione. Le prime stime parlano di 15 miliardi di dollari di danni per una regione la cui economia dipende fortemente dal turismo.