Cuneoginnastica spegne 50 candeline, guardando al presente e al futuro (con due grandi eventi nazionali)

Sarà una grande festa quella per i 50 anni di Cuneoginnastica. Oggi (martedì 31 ottobre) al teatro Toselli di Cuneo è stata presentata la stagione sportiva 2023/2024, il settore agonistico di ginnastica artistica e ritmica e le tante iniziative in programma in occasione dei 50 anni di vita del sodalizio sportivo.

Presenti sul palco il presidente Claudio Adinolfi, l'assessore allo Sport Valter Fantino, il vicepresidente vicario della Federazione Ginnastica d'Italia Valter Peroni, la consigliera della Fondazione CRC Claudia Martin e il presidente di Conitours Beppe Carlevaris.

Ad aprire i lavori l'intervento di Adinolfi, che ha ringraziato "la grande famiglia di Cuneoginnastica": "Abbiamo sogni e obiettivi che stiamo realizzando e che realizzeremo, passo dopo passo".

Nel corso della serata sono stati svelati anche i due grandi eventi nazionali che Cuneoginnastica proporrà ad associati e appassionati, dedicati sia alla ginnastica artistica che a quella ritmica. Inoltre, è stato alzato il velo anche sul nuovo logo della federazione, omaggio alle cinquanta candeline spente nel corso del 2023.

Alla serata, moderata da Fabio Gaggioli, ospiti d’eccezione i ginnasti Asia D’Amato, Yumin Abbadini e Viola Sella.

Asia D’Amato, 20 anni, campionessa europea all-around e a squadre nel 2022 ed è stata vice campionessa del mondo al volteggio nel 2021. Nel 2023 ha vinto lo scudetto con la Brixia Brescia nel campionato nazionale di Serie A, riconfermando il titolo già ottenuto nel 2021 e nel 2022.

Yumin Abbadini, 22 anni è stato campione europeo a squadre nel 2023.

La giovanissima Viola Sella, classe 2006, talento della società ginnastica milanese Forza e Coraggio, considerata una delle grandi promesse della ginnastica italiana e già capace di salire sul terzo gradino del podio nei campionati nazionali assoluti disputati a Folgaria, oltre a vincere con la sua squadra il campionato di Serie A2.