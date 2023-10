Bra: l’Amministrazione incontra le associazioni di Protezione Civile

Nei giorni compresi tra il 9 e il 15 ottobre si è celebrata la Settimana nazionale della Protezione civile; il prossimo 5 novembre ricorre invece la Giornata regionale dedicata alla Protezione civile, istituita a memoria dei difficili giorni dell’alluvione del 1994.

A cavallo tra questi momenti importanti per il settore, l’Amministrazione comunale braidese ha incontrato le diverse associazioni di volontariato convenzionate con il Comune per attività di protezione civile. Si tratta dell’Associazione Radioamatori Italiani, del Gruppo Civico Volontari Protezione Civile, il CB Club Albese, la squadra AIB (Anti Incendi Boschivi) di Bra, il gruppo braidese dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana sezione di Bra.

L’appuntamento, cui hanno partecipato il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore con delega alla Protezione civile Luciano Messa, è stata l’occasione per salutare il responsabile del servizio Domenico Brizio e il dirigente competente Costanzo Fissore, andati da poco in pensione, e presentare la nuova organizzazione degli uffici, che vede il subentro di Emanuele Rambaudi come responsabile e di Stefano Tealdi come dirigente. Non è mancato ovviamente il ringraziamento dell’Amministrazione per il grande lavoro svolto fino a ora e l’augurio che questa fruttuosa collaborazione tra i gruppi di volontariato e il servizio di Protezione civile comunale prosegua per molto tempo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio di Protezione civile del Comune di Bra al numero 0172.439111 o alla e-mail: prociv@comune.bra.cn.it.