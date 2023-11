Donne per la Granda invita al pranzo benefico per l’associazione Tanzania nel Cuore

La vita missionaria non ha mai termine, è una via aperta verso il futuro in cui la parola fine non esiste. Questo è ciò che ha dimostrato in Tanzania fratel Gianfranco Bonaudo, missionario della Consolata, originario di Pocapaglia.

A costruire un ponte di solidarietà tra il Piemonte e l’Africa ci ha pensato l’associazione “Tanzania nel Cuore”, che ha sede a Torino, e lo ha fatto grazie ai contributi di numerosi benefattori.

Di passi ne sono stati fatti, ma tante cose restano ancora da compiere per la popolazione di quella meravigliosa terra. Perciò è importante sostenere l’Associazione che dà appuntamento ad un pranzo benefico in programma sabato 25 novembre, alle ore 12.30, presso il ristorante Villa Bottera, a Castelletto Stura, frazione Riforano.

Il menù prevede 5 antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce, vino e caffè al prezzo di euro 40. Prenotazione obbligatoria entro il 19 novembre al numero 335 5631652 (Anna Messa). Anche voi potete fare la vostra parte, visto che le adesioni porteranno in dote un ricavato a favore dell’ospedale di Ikonda.

All’evento, sostenuto anche dall’associazione Donne per la Granda, saranno presenti fratel Gianfranco Bonaudo, al quale si deve la costruzione dell’ospedale e alcuni medici volontari, che potranno così sentirsi circondati da tanta generosità di cuore.

Il premio che vi spetterà per aver partecipato è il miglior regalo possibile: le cure per chi ne ha più bisogno. Alla fine per fare la differenza basta solo mangiare, l’avreste mai detto?

Tanzania nel Cuore in pillole

Pensateci un attimo: qual è la parola che vi scalda di più il cuore? Non ci sono dubbi: solidarietà. Già, quel sentimento che arriva dappertutto e non si ferma mai, fatto di tanti piccoli gesti, che insieme formano un grande aiuto per chi è in difficoltà.

Lo sa bene Tanzania nel Cuore, un’associazione senza scopo di lucro, nata per sostenere l’attività missionaria in Africa, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Gli scopi principali che l’associazione vuole perseguire sono rappresentati dall’organizzazione dell’attività dei volontari sia in Italia che in Atrica e soprattutto dalla formazione professionale del personale locale.