Interventi di riqualificazione dei cimiteri a Monterosso Grana

Una delle priorità dell’amministrazione comunale di Monterosso Grana è la manutenzione e quindi la riqualificazione dei cimiteri comunali. I servizi cimiteriali sono gestiti direttamente dal Comune. Il personale si occupa di manutenzione, pulizia, tumulazione, esumazione e presidia costantemente i cimiteri del territorio.

Ha preso il via un lavoro impegnativo, che proseguirà nei prossimi mesi, per una riqualificazione e manutenzione straordinaria dei cimiteri, un patrimonio molto diffuso e ampio, che oltre a quello del capoluogo comprende anche i cimiteri delle frazioni San Pietro e Frise.

E' oramai consuetudine applicare i cancelli automatici ai cimiteri: nel comune della Valle Granda sono stati installati al cimitero di Monterosso capoluogo e di fraz. San Pietro. Si applicano per moltissimi motivi, e non ultimo per tutelare il patrimonio cimiteriale e l'integrità delle sepolture.

Sui cancelli del cimitero è stato applicato un cartello nel quale si informano i cittadini dell'orario di apertura e chiusura del luogo, e la presenza del cancello automatico.

Il cimitero resta aperto dalle ore 8 alle ore 18 (alle 21.30 quando è in vigore l’ora legale); quindici minuti prima della chiusura automatica dei cancelli il suono di una sirena segnala ai visitatori l’imminente chiusura. Chi si trovasse all’interno del camposanto dopo tale orario, potrà riattivare l’apertura del cancello premendo il pulsante rosso collocato vicino al cancello che consente l'apertura immediata dell'ingresso.

Questi nel dettaglio gli interventi

+ Cimitero di Fraz. Frise: allargamento dell’area antistante il cimitero per facilitare le manovre del carro funebre, verniciatura del cancello e della porta del magazzino.

+ Cimitero di fraz. Villa San Pietro: è stato tinteggiato il cancello e installato l’impianto di automazione, è stata impermeabilizzata la tettoria dell’ingresso ed imbiancata l’area.

È stato effettuato un ripristino temporaneo delle quote, nell’attesa (probabilmente in primavera) della sistemazione delle aree antistanti i loculi comunali per permettere l’accesso in sicurezza ai loculi alti tramite scale idonee.

+ Cimitero Monterosso capoluogo: è stato installato un nuovo cancello di accesso a cui è stato montato l’impianto di automazione e sono stati ritinteggiati l’ingresso e le aree comuni e incanalato l’impianto elettrico “volante”.

E’ stata creata un’area a fianco del marciapiede per posizionare il monta-feretri (rimesso a nuovo), da sempre “parcheggiato” davanti ai loculi e posizionato alcune lapidi su loculi sprovvisti.

La sistemazione dei campi di sepoltura, con il ripristino quote ed il rifacimento dei vialetti interni in ghiaia.

Così il sindaco Stefano Isaia: "Un grazie ai volontari, alle ditte appaltatrici dei lavori, agli Amministratori e a tutti coloro che hanno dedicato un po’ del loro tempo per rendere più decorosi i nostri cimiteri e onorare la memoria dei defunti della comunità di Monterosso Grana".