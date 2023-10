La Torre Civica di Savigliano apre le porte alla città

La Torre Civica di Savigliano, d'ora in poi, sarà inserita nel circuito ufficiale di visite della città. Inoltre, a breve, tutte le Associazioni con sede legale a Savigliano saranno contattate per poter usufruire gratuitamente della sala interna e della terrazza in un'occasione ciascuna nel 2024.

Sono le principali novità annunciate nel corso della due-giorni inaugurale di “SantaRosa – Prospettive Cittadine”, un weekend di appuntamenti per il lancio del progetto che vede il Comune e l'Associazione culturale Civitas impegnate nella riqualificazione e valorizzazione del monumento simbolo di Savigliano.

Un fine settimana in cui i saviglianesi hanno potuto “riappropriarsi” della Torre, salendovi, esplorandola e vivendola con laboratori, visite, conferenze e momenti musicali.

Dall'inizio del 2024, gli spazi attualmente agibili dell'edificio saranno anche affittabili da privati e associazioni per eventi che saranno vagliati dal comitato di coordinamento del progetto “SantaRosa”.

«Siamo estremamente soddisfatti per la riuscita dell'evento di lancio – afferma Elisa Rosa, direttore artistico del progetto –. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, in primis coinvolgere un gran numero di persone, molte delle quali mai salite sulla Torre seppur saviglianesi da sempre; in secondo luogo, far sì che il monumento venisse percepito e vissuto come uno spazio appartenente ai cittadini. Infine, volevamo dimostrarne la versatilità: abbiamo proposto appuntamenti diversi e raggiunto target variegati».

«In tanti – le fa eco l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – ci hanno chiesto “Quand'è che la riaprite?”. Stiamo lavorando con l'Ufficio Turistico per garantire almeno un'apertura al mese. La Torre è fisicamente al centro di Savigliano: vogliamo che torni anche al centro dell'attenzione dei saviglianesi».