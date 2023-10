Let’s taste - Tra un calice e l’altro: a Fossano un corso con Aldo Brocchieri

Chi ha presente quell’emozione, un po’ magica, che ci investe quando impariamo qualcosa di nuovo e non vediamo l’ora di sfoggiarlo con amici e parenti?

E’ proprio per la ricerca di quell’emozione, per mettere in luce il valore della formazione e ispirare le persone a dedicare un po’ del loro tempo serale a nuove esperienze, che il Cfpcemon inaugura la sua offerta serale con una selezione di corsi innovativi e stimolanti.

Si parte con “Let’s taste: Tra un calice e l’altro” un mini-corso di degustazione vini e abbinamento gastronomico per imparare ad apprezzare i migliori vini italiani sotto la guida attenta del Sommelier Aldo Brocchieri, delegato Ais Cuneo dal 2014 e dal 2004 Ambasciatore dello Sherry in Italia.

I quattro incontri, che si terranno il martedì sera dalle 19.00 alle 21.30, hanno ciascuno un focus ben preciso:

Le Eccellenze della Langa – per scoprire attraverso tre degustazioni mirate i vini più celebri delle nostre colline.

Bollicine d'Autore – anche in questo caso tre degustazioni scelte dal docente porteranno i partecipanti a riconoscere le bollicine italiane di alta qualità.

I Segreti dei Vini Speciali e Passiti – Sempre tre vini, speciali e passiti per riconoscere le caratteristiche che li rendono unici.

Il Viaggio tra i Vini Italiani - Il corso si concluderà con altre tre degustazioni rappresentative di diverse regioni d'Italia, cogliendo l'opportunità conoscere le tradizioni enologiche varie ed eccellenti della nostra nazione.

Il corso inizierà a Fossano il 21 Novembre e sarà un'occasione per affinare le proprie capacità di degustazione, oppure comprendere quale vino scegliere al ristorante per esaltare il menu e fare bella figura con gli amici.

I posti sono limitati a 16 e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattare la sede di Fossano del Cfpcemon o visitare il sito https://cfpcemon.it/v/formazione/da-un-calice-a-un-altro-degustazione-vini