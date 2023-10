Mondovì, messo a dimora un ulivo, simbolo di pace, per la Festa degli Alberi

Si è svolta lo scorso 25 ottobre, nella sede del Centro Diurno l’Alveare di Mondovì, la Festa degli Alberi.

L'iniziativa è stata organizzata del Centro Diurno l’Alveare, dal Comizio Agrario di Mondovì e dalla Cooperativa Sociale Caracol che da diversi anni si uniscono per questa celebrazione che, quest'anno, ha visto la messa a dimora di un ulivo, simbolo di pace per i popoli che si affacciano sul Mediterraneo e non solo.

Si è parlato di pace, di cura dell’ambiente, della importanza degli alberi, della funzione salutistica dell’olivo. Claudio Terreno, responsabile del Centro ha dato il benvenuto, inseguito il Direttore del Comizio Agrario di Mondovì, Attilio Ianniello ha invitato a riflettere sull’importanza di passare dall “EGO” al “NOI”, noi come popoli, come nazione, come “ECO”.… questo suffisso che attacchiamo ad altre parole come “eco-nomia”, “eco-logia” che vuol dire “casa”, “ambiente”. “Piantare un albero è pensare al futuro, vuol dire dare un significato forte alla nostra vita”.

Pina Gonzalez della Cooperativa Caracol e dell’Ass. Sport-In ha letto il messaggio inviato dagli studenti del movimento Friday for Future di Mondovì, un messaggio che parla di speranza e di resilienza ricordandoci che ogni anno perdiamo circa 10 milioni di ettari di foreste per un totale di 420 milioni di ettari in soli 30 anni e come la consapevolezza di ognuno di noi può fare la differenza. La speranza - aggiunge Pina - è che molti giovani come loro, possano unirsi con consapevolezza a questo Movimento, il futuro è loro.

Il professor Silvio Matteo Borsarelli, con grande saggezza e semplicità, ha spiegato i diversi passaggi nella realizzazione dell’olio di oliva (dall’albero alla bottiglia) e delle sue funzione salutistiche, dando anche dei consigli importanti per il suo consumo ed identificazione all’acquisto di un prodotto di qualità.

L’incontro si è arricchito dalla rappresentazione e lettura degli ospiti del Centro i quali hanno descritto l’albero che più gli rappresenta, portando un ramo di essi (pesco, ciliegio, quercia, pino, melo…) sono stati coordinati dal regista Mario Rossetti con la collaborazione degli operatori del Centro. Un momento molto toccante e pieno di umanità.

Subito dopo gli studenti del secondo anno dell’Istituto Agrario Giolitti Bellisario, hanno portato un albero con delle rame spoglie al quale hanno appeso delle foglie di carta colorata che conteneva un pensiero profondo di ognuno degli studenti: l’ambiente, l’amicizia, la cura.

All'evento ha presenziato anche il sindaco di Mondovì Luca Robaldo che, insieme agli studenti e ospiti del centro, ha piantato l’albero di olivo nei giardini all’ingresso del Centro.

La festa si è conclusa con un aperitivo a base di bruschette di pane con olio e crema di olive preparati e serviti dagli ospiti e operatori del Centro. Il pane è stato offerto dal Vecchio Forno di Murisasco, Mondovì.

Gli organizzatori vogliamo ringraziare a tutti i presenti e a chi ha fatto possibile questa festa piena di umanità e speranza.

Facciamo nostra la frase scritta dai ragazzi di Friday for Future:

“anche una singola pianticella può fare la differenza, nella speranza che possa essere la prima di molte e che, pian piano, venga ripristinata quella fetta abnorme di flora ormai irrimediabilmente perduta.”