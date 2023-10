Savigliano, il Rotary Club si è riunito nel Pantheon dei Benefattori di Oasi Giovani,

Martedì scorso il Rotary Club Savigliano si è riunito nel Pantheon dei Benefattori di Oasi Giovani, Chiesa del Conservatorio delle Orfane, in Vicolo delle Orfane 6.

Il termine Pantheon suggerisce l’imponente struttura romana fondata nel 27 a. c. come tempio dedicato a tutte le divinità, passate e future. Una copia è a Racconigi, altre in opere del Palladio. Tutte contenitori d’importanza particolare e preziose. A Savigliano si tratta di un progetto espositivo mirato a valorizzare la collezione di ritratti di benefattori che hanno sostenuto gli enti di beneficenza ed assistenza: Pro Pueritia, Principe Amedeo ed Asilo Infantile Principe di Piemonte ora confluiti in Oasi Giovani.

In generale benefattore è chi fa od ha fatto del bene al prossimo e chi si dedica ad opere di beneficenza. Sostanzialmente i benefattori sorreggono le istituzioni, anche il Rotary ha i suoi, che premia con riconoscimenti, certificati, spille. I soci avevano molto interesse a visionare ritratti, luogo e ragionare di filantropie del passato anche perché, a proposito della citata “rinnovata cultura del dono” si tornerà a parlare, sabato prossimo a Genova poiché coniugabile con “L’Emozione del donare” una delle relazioni di seminario Distretto 2032.

Martedì era il 24 Ottobre, Giornata Internazionale dedicata alla eradicazione della poliomielite ed il presidente Lodovico Buscatti lo ha ricordato sia con la contemporanea ricollocazione di due nostri cartelloni stradali sia con un End War Now mirato alle preoccupazioni per una pace sempre più sconvolta da venti di guerra.

L’incontro conviviale, preceduto da un direttivo, era ghiotto. Vi era la relazione della dott.ssa Rosalba Belmondo che parlato di povertà e solidarietà da 1500 ad oggi, ha presentato i cinquanta personaggi esposti: ritratti, curiosità, famiglie. Ha poi ripercorso le scelte per riqualificazioni e caratteristiche espositive seguite dallo studio di architettura anche del marito arch. Paolo Fissore.

Gianluca Dho, monregalese ora a Fossano dove la tradizione prevede per San Giovenale l’esposizione nelle strade di ritratti di benefattori, è direttore del Centro Professionale CNOS-FAP di Savigliano. Ha illustrato le quantità e specificità dei servizi offerti nella struttura che, sotto il motto “Dopo la terza media vieni da noi”, offre possibilità di istruzione superiore ed apprendimenti professionali in vari settori.

Dopo un percorso triennale di studi e laboratori permette di proseguire con un quarto anno e poi un quinto con conseguimento di Diploma di Istruzione superiore. Ottima, la cena approntata e servita con impeccabile professionalità, sotto gli occhi attenti dell’insegnante Concetta Abrate, dai ragazzi del CNOS-FAP nel Pantheon tra i ritratti dei Benefattori alle pareti.

Dal lungo corridoio del “Principe di Piemonte” di via Muratori, quando interessato da ristrutturazione, questi antenati erano stati trasferiti nella materna avv. Gullino. Poi erano stati in Via Roma e, prima dell’attuale ricollocazione, il nostro Cesare Pagliero li aveva restaurati.

Lunedì 30 ottobre, i soci Rotary Club Savigliano insieme ai soci Lions Saluzzo Savigliano si sono riuniti nella Chiesa della Pieve per la Messa dei Defunti d’entrambi i sodalizi-