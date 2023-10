Tradotti in italiano gli Statuti della Valle Maira del 1441

Dopo la pubblicazione della stampa fotografica de Gli Statuti della Valle Maira Superiore del 1441, realizzata a maggio dall’Associazione Espaci Occitan con l’Unione Montana Valle Maira nell’ambito del progetto Valle Maira 28 maggio 2028, continua la restituzione al territorio di questo importante documento storico.

Grazie al sostegno economico del Lions Club Busca e Valli, che ha con entusiasmo voluto partecipare a una delle iniziative più significative del programma di celebrazione dei mille anni della Valle Maira, e all’opera di Giuseppe Gullino, già autore della trascrizione latina, è stata ora realizzata la prima traduzione italiana degli Statuti del 1441.

Raccolta in una pubblicazione con testo latino a fronte, sarà presentata presso i locali di Espaci Occitan in Via Val Maira 19 a Dronero giovedì 9 novembre alle ore 18. Dopo i saluti del Presidente del Lions Club Busca e Valli Valter Latore, e degli Enti promotori del progetto, interverranno il professor Gullino, già docente di Storia Medievale presso l’Università di Torino, e Secondo Garnero, studioso della storia locale, che illustrerà l’idea del progetto Valle Maira 28 maggio 2028.

Il volume, in tiratura limitata di sole 100 copie, sarà donato a ogni comune della valle e alle Biblioteche di valle, a disposizione per la consultazione e prestito al pubblico. La partecipazione all’evento è gratuita e libera, informazioni allo 0171.904075, segreteria@espacioccitan.org.