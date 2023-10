Dal 30 Ottobre il Bonus Trasporti Piemonte è utilizzabile anche nelle Biglietterie Grandabus

Questa misura, promossa nell'ambito del Piano Regionale di Qualità dell’Aria, mira a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità collettiva, contribuendo così a ridurre le emissioni in atmosfera, con particolare attenzione alle polveri sottili e agli ossidi di azoto.

Lo sconto, consistente in un importo di 100 euro, è destinato all'acquisto o al rimborso di abbonamenti annuali o plurimensili per studenti per il trasporto pubblico locale, comprendendo autobus, tram, metropolitana e treni.

I beneficiari del Bonus TPL sono i proprietari di veicoli diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5 che risiedono nella Regione Piemonte. Per le persone fisiche, il beneficiario può essere il proprietario del veicolo o un membro del suo nucleo familiare. Per le persone giuridiche, l'ammesso a fruire del bonus può essere l'amministratore delegato o un dipendente dell'azienda a cui il veicolo è intestato.

La domanda può essere presentata esclusivamente online sul sito www.regione.piemonte.it/bonustrasporti. L'accesso alla procedura richiede l'autenticazione tramite Sistema di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Sia il proprietario del veicolo che un terzo soggetto possono effettuare la richiesta. Nel caso di presentazione da parte di un terzo (conto terzi), sarà necessario l'utilizzo delle proprie credenziali SPID/CIE/CNS, indicando poi i dati del proprietario come beneficiario.

Per usufruire del Bonus Trasporti della Regione Piemonte presso il Consorzio Grandabus, sono disponibili due modalità. Nel caso si richieda il Bonus per l’Acquisto, dopo aver seguito la procedura sul sito della Regione, si dovrà procedere all'acquisto dell'abbonamento presso una delle Biglietterie del Consorzio.

Il Bonus può essere applicato anche ad abbonamenti Annuali o plurimensili studenti precedentemente acquistati (dal 1° settembre in poi): in questo caso è possibile chiedere un rimborso pari al bonus tramite una procedura che si svolge completamente online sul sito del Bonus Trasporti della Regione Piemonte. Il rimborso, previa verifica, sarà effettuato automaticamente.

Per ulteriori dettagli e informazioni, si prega di consultare la pagina ufficiale: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/bonus-trasporto-pubblico-locale-tpl