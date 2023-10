DNA piemontese, piedi sudamericani: calciatori dei due Mondi

La storia del Piemonte è legata con quella del Sud America: a cavallo fra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, migliaia di cittadini piemontesi (e di altre zone d’Italia), si imbarcarono per un lungo viaggio alla ricerca della fortuna nel nuovo continente.

Alcuni optarono per il Nord America, altri si diressero verso il sud. Il lavoro nelle saline, l’edificazione del porto di Mar de la Plata, furono solo alcune delle possibili destinazioni di una forza lavoro nata e cresciuta nelle campagne, in cerca di maggior fortuna.

Se, per certi versi, le sorti economiche dell’America del Sud sembrano essere state meno propizie rispetto a quelle italiane (vista l’esplosione dell’industria piemontese a seguito della Seconda guerra mondiale), moltissime famiglie piemontesi hanno comunque trovato terreno fertile fra Argentina, Uruguay, Brasile, Perù e Bolivia.

Fra le più note espressioni della cultura del Sud America c’è sicuramente il futbol e i suoi interpreti: i calciatori. Tra loro si possono trovare tanti nomi di chiare origini italiane; alcuni di essi tradiscono la provenienza piemontese.

In vista della finale di Copa Libertadores del 4 novembre, in cui il Boca Juniors, fondato proprio da emigrati genovesi, diamo uno sguardo ad alcuni dei calciatori di origini piemontesi più importanti del Sudamerica.

Martin Demichelis

Fra i cognomi più diffusi in Piemonte, Demichelis è risuonato in molti stadi importanti di tutto il mondo, grazie alla spettacolare carriera di Martin, nato a Justiniano Posse in Argentina, ma con passaporto italiano in virtù dei parenti piemontesi.

Il difensore argentino ha raccolto importanti successi internazionali, avendo difeso i colori di club di spessore mondiale come Bayern Monaco, Manchester City e Atletico Madrid.

Mauricio Pochettino

Forse il nome più noto fra i calciatori sudamericani di origine piemontese, Pochettino è un ex difensore e importante allenatore di club. L’attuale allenatore del Chelsea, fra i principali club calcistici londinesi, ha addirittura ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Virle Piemonte, dove i suoi antenati partirono oltre 100 anni fa alla volta dell’Argentina.

Il suo destino non si è ancora pienamente riavvicinato al Piemonte, non avendo mai giocato in Italia durante la sua carriera, ma mai dire mai… In molte occasioni è stato infatti avvicinato alla panchina della Juventus. Sarebbe un ritorno incredibile per il più famoso esponente di questa famiglia del torinese.

Andrés Guglielminpietro

Probabilmente il nome meno altisonante fra quelli raccolti in questo articolo, Guglielminpietro è un ex calciatore argentino che ha indossato anche la maglietta del Milan Campione d’Italia con Zaccheroni in panchina nel 1998-99.

Il percorso dei Guglielminpietro parte dal Piemonte, probabilmente dalla zona del Verbano Cusio Ossola, come raccontato dal papà dell’ex calciatore, ingegnere petrolifero in Sud America.

Dunga (Carlos Caetano Bledorn Verri)

Curioso invece il caso di Carlos Caetano Bledorn Verri, più noto come Dunga. Di origini tedesche e piemontesi, l’ex capitano della nazionale brasiliana ha infatti vestito i colori di uno dei principali rivali della Juventus: la Fiorentina.

Si tratta del primo calciatore non argentino della nostra lista, a riprova dell’ampiezza del fenomeno migratorio piemontese in tutta l’America del Sud. Come gli altri nomi citati in precedenza, anche Dunga ha portato in alto il “DNA” piemontese, raccogliendo importantissimi successi con il club e la nazionale verdeoro, fra cui la Coppa del Mondo del ‘94, amarissima per i tifosi italiani.

Nicolas e Guillermo Burdisso

Continuiamo con due altri calciatori sudamericani, due fratelli, entrambi difensori e con una storia intrecciata con l’Italia. Burdisso è un cognome abbastanza comune in Piemonte, in particolare nella nostra provincia, nella zona del Monregalese.

E proprio dalle campagne della Granda partirono gli avi di Nicolas e Guillermo Burdisso, due giocatori della nazionale argentina che hanno militato per anni in Serie A, forti anche del passaporto italiano riconosciutogli in virtù della discendenza familiare.

Nicolas è forse il più noto fra i due, avendo giocato per quasi 15 anni in Serie A, vestendo le maglie di Inter, Roma, prima di chiudere la sua carriera proprio in Piemonte, con la casacca granata del Torino. Lungo il suo percorso professionistico, ha raccolto un palmares invidiabile, costellato di successi con la squadra di club (tra cui spiccano 4 campionati italiani con l’Inter) e con la nazionale argentina (fra cui anche un oro olimpico ad Atene 2004).

Guillermo, il fratello minore, ha ripercorso le sue orme, senza trovare però gli stessi successi. Arrivato in Italia nel 2010-11, ha vestito per un solo anno la maglia giallorossa, giocando in 2 occasioni a fianco del fratello, prima di tentare la fortuna all’estero fra Turchia, Messico, Cile, Colombia con tante squadre diverse.

Il futuro degli argentini piemontesi

Con l’interruzione del fenomeno migratorio, si riduce anche la probabilità che storie di successo, come quelle raccontate nei paragrafi precedenti, si ripresentino con la loro emozionante potenza.

Grazie ad associazioni come Piemontesi del mondo, il racconto di quel periodo e della storia della nostra regione rimarrà all’interno della cultura di un popolo, diviso da un oceano ma unito dal DNA.