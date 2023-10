Il Gruppo Miroglio si conferma in crescita: "La stima dei ricavi per il 2023 è di 550 milioni"

L'ingresso dello stabilimento Miroglio di Alba in via Santa Barbara

Il 2023 del Gruppo Miroglio di Alba si avvia alla sua conclusione tra buoni numeri e prospettive di crescita, nonostante alcuni rallentamenti. Questo il senso delle parole di Giuseppe Miroglio, presidente del gruppo tessile e vicepresidente di Confindustria Cuneo, salito sul palco del Teatro Sociale di Alba durante l'evento Motore Italia Piemonte Langhe-Roero-Monferrato 2023. "Abbiamo vissuto i primi mesi dell'anno decisamente buoni, mentre settembre è stato un momento un po' complicato, anche a causa del cambiamento climatico. Già da giugno si sono notati alcuni segnali di preoccupazione e rallentamento. In ogni caso, chiuderemo il 2023 in linea con gli ottimi risultati del 2022: stimiamo 550 milioni di euro di ricavi e un Ebitda soddisfacente, vicino al 10%".

Già il 2022 era stato un anno particolarmente positivo per il gruppo retail langarolo, che aveva chiuso l'esercizio con un fatturato consolidato a quota 500 milioni, contro i 415 milioni del 2021. Oggi il gruppo è presente con 36 società e oltre 1.100 punti vendita in 22 Paesi. A dare particolarmente impulso è Miroglio Fashion, che include i brand Elena Mirò, Fiorella Rubino, Oltre, Motivi, Diana Gallesi e Luisa Viola. In partnership con il gruppo turco Ayaydin realizza le collezioni Ipekyol, Machka e Twist.