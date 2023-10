Perchè investire in Bitcoin, Oro e Argento: L’Opinione Radicale di Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, autore noto per il suo libro sulla gestione della finanza personale "Padre ricco, padre povero", ha nuovamente espresso il suo sostegno nei confronti di Bitcoin (BTC), oro e argento.

Come l’autore continua ad affermare in svariati tweet, "Mi chiedono costantemente quale sarà il valore di BTC, oro e argento nel 2025. La mia risposta è che è una domanda sciocca. La domanda più importante è quanto oro, argento, Bitcoin possiedi OGGI? Oro, argento e Bitcoin sono delle 'occasioni' oggi... ma non lo saranno domani."

Per Kiyosaki è necessario acquisire quanto più possibile di questi asset adesso, in un momento in cui il loro valore è accessibile. Di conseguenza, suggerisce che non vi sia alcun motivo per procrastinare: investire ora, quando il loro costo è relativamente più basso, è l'azione più prudente secondo Kiyosaki.

La sua filosofia è intrisa di senso di urgenza e cautela. Invita gli investitori a considerare che il tempo è un elemento fondamentale nel mondo degli investimenti e aspettare potrebbe comportare costi più elevati in futuro, considerando il trend di crescita della domanda per Bitcoin e i metalli preziosi.

Pertanto, Kiyosaki consiglia di agire tempestivamente per beneficiare delle opportunità attuali e mettersi in una posizione vantaggiosa in previsione di potenziali sviluppi futuri.

Moneta Fiat vs Criptovalute: La visione di Kiyosaki

Robert Kiyosaki è noto per la sua critica radicale al sistema finanziario tradizionale, in particolare le sue preoccupazioni sul fatto che la valuta fiat, come il dollaro statunitense o l’euro, non sia garantita da alcun asset tangibile e sia quindi suscettibile all'inflazione e alla svalutazione nel tempo. Kiyosaki considera questa svalutazione come un grave problema per i risparmi e gli investimenti delle persone, che vengono erosi nel tempo.

In contrasto, Kiyosaki vede le criptovalute, Bitcoin in primis, come una soluzione a questa instabilità, in quanto - nel caso specifico - l’offerta è limitata (solo 21 milioni di monete in circolazione) e ciò lo rende immune all'inflazione. Inoltre, il processo di creazione di Bitcoin è basato su un sistema decentralizzato chiamato blockchain, che garantisce trasparenza e sicurezza delle transazioni.

Per questi motivi, l’autore spinge gli investitori a considerare l'inclusione di Bitcoin e metalli preziosi nella loro strategia finanziaria come forma di protezione contro l'instabilità finanziaria globale e l'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione. La sua convinzione radicale è che, nel lungo termine, queste risorse offrano un porto sicuro più affidabile rispetto alle valute fiat tradizionali.

Le previsioni di Kiyosaki

Per Kiyosaki, il valore di Bitcoin potrebbe raggiungere i $120,000 nel 2024. La sua previsione si basa sull'idea che paesi come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica stiano per lanciare una nuova criptovaluta supportata dall'oro. Questo evento potrebbe avere un impatto diretto sul dollaro statunitense, contribuendo all'ascesa di Bitcoin.

Il suo appello è incentrato sull'idea che queste risorse rappresentino opportunità oggi e che aspettare potrebbe comportare costi più elevati. Considerando l'attuale situazione economica e le previsioni sul futuro delle criptovalute, Kiyosaki invita gli investitori a valutare attentamente queste opzioni come parte della loro strategia finanziaria. Tuttavia, è fondamentale ricordare che gli investimenti comportano rischi, quindi è consigliabile condurre una ricerca approfondita e cercare consulenza finanziaria prima di prendere decisioni importanti.

L'articolo fornito è a solo scopo informativo e non costituisce una consulenza finanziaria o di investimento. L'investimento in criptovalute è ad alto rischio e può causare la perdita totale o parziale dei fondi investiti. Si consiglia vivamente di consultare un professionista del settore prima di intraprendere qualsiasi decisione di investimento e di effettuare una valutazione indipendente.