Luserna San Giovanni si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per la Fiera dei Santi

Circa 4.000 capi di bestiame in sfilata, 260 espositori agli impianti sportivi, una quindicina di commercianti di mucche, ovini, caprini e asini, 23 espositori di animali della Val Pellice, quasi 40.000 metri quadri di prati e terreni occupati per l’occasione. Questi sono alcuni dei numeri della Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni, in programma mercoledì 1 e giovedì 2 novembre. “La Fiera con la sua grande sfilata del bestiame del 2 novembre, l’esposizione di animali dall’alto valore commerciale, e l’area dedicata agli stand, non sono solo un appuntamento folcloristico ma anche un momento in cui si esprime l’orgoglio per gli allevatori della Val Pellice per il loro lavoro” afferma il sindaco di Luserna San Giovanni Duilio Canale. “Siamo preparati ad ospitare tra le 30.000 e le 40.000 persone in centro paese nei due giorni di Fiera” sottolinea Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale.

Area espositiva

Nell’area degli impianti sportivi verranno concentrate le bancarelle e gli stand commerciali. “Nei piazzali asfaltati ci saranno una settantina di banchi di prodotti alimentari tra formaggi, salumi, miele e ortaggi. Tra questi ci saranno anche gli spazi delle associazioni di categoria: Cia, Confagricoltura, Coldiretti” spiega Francesca Calò della Polizia locale di Luserna San Giovanni che cura l’area espositiva. Nelle altre piazzole ci sarà spazio invece per la selleria, la ferramenta, l’abbigliamento da lavoro e da montagna. “In pratica si potrà acquistare tutto ciò di cui necessitano gli allevatori – sottolinea Calò -: cappelli, mantelli di lana, stivali e bastoni da transumanza”. I campi verso il torrente Pellice saranno occupati invece dai macchinari e strutture per l’agricoltura e la zootecnia, ma ci saranno anche stand di concessionarie, stufe a pellet, pannelli solari. Saranno oltre 260 espositori provenienti da tutta Italia: “Arriverà ad esempio un venditore di ferramenta da Polignano, in Puglia, ma anche un costruttore di stalle da Bolzano, numerosi giungeranno dalla Lombardia e alcuni dalla Valle d’Aosta”.

La sfilata di bestiame

Uno dei momenti più attesi della Fiera dei Santi è la sfilata del bestiame in centro che si svolgerà alle 9 di giovedì 2 novembre: saranno circa 4.000 gli animali che percorreranno le strade del paese. Verrà riproposto il percorso testato per la prima volta lo scorso anno: “È piaciuto molto agli spettatori ed inoltre è meno problematico da gestire – rivela Chiarbonello -. Gli animali saranno ammassati nei prati ai piedi della collina di San Giovanni e, da lì, partiranno per arrivare in via Gianavello e raggiungere la rotonda con la via Primo Maggio. Proseguiranno, quindi, in corso Matteotti per svoltare verso i prati degli impianti sportivi”.

In occasione della sfilata dalle 9 alle 11 di giovedì 2 ci sarà il divieto di sosta su tutta strada della Fornace, nel parcheggio di via Gianavello al numero civico 45, nel parcheggio di via Lattuada all’angolo con via Gianavello, nell’area all’incrocio tra strada della fornace, via Gianavello e via Fuhrmann. Forti rallentamenti, sono previsti inoltre sulla strada provinciale 161 dalle 9 fino a termine della sfilata: “Per evitare imbottigliamenti in centro paese consigliamo di non utilizzare la 161 fino alle 10,30 quando si presume che la sfilata sia finita. Per chi deve comunque salire in Valle in quella fascia oraria l’ideale è imboccare la strada delle Cave dopo il ponte di Bibiana, dirigendosi quindi verso la frazione di Luserna e Lusernetta”.

Per chi vuole assistere alla sfilata il consiglio è quindi di arrivare prima delle 9 in paese: per loro il parcheggio più comodo è quello all’ex stazione che si raggiunge da via Trieste. Le aree in cui sarà possibile lasciare le auto per accedere direttamente all’area espositiva degli impianti sportivi sono dislocate invece in Corso Matteotti oppure nei prati lungo il torrente Pellice. Mercoledì 1, inoltre, sarà possibile parcheggiare anche alla pista dell’elisoccorso.

Degustazioni e gare di rotoballe

Una dei protagonisti dei due giorni di Fiera è l’associazione Allevatori di Luserna San Giovanni che contribuisce ad organizzare la festa, avendo cura, in particolare dell’area espositiva del bestiame e delle attività della fattoria didattica. Ripropone, inoltre, le degustazioni di prodotti tipici in palestra in programma mercoledì 1 dalle 11,30 alle 13,30. Saranno sette i produttori di formaggio che proporranno le loro specialità, tre le macellerie, un produttore di marmellata e miele, uno di biscotti, un produttore di dolci, due di pane, pizza e focaccia, uno di vino. “La degustazione è un momento che piace al pubblico e che ci dà l’opportunità di far conoscere le realtà produttive della Val Pellice” afferma Silvano Fenouil, presidente dell’associazione.

Sono sempre gli allevatori a proporre le attività di intrattenimento come la gara di mini rotoballe proposta ai bambini fino ai 12 anni e che si svolgerà mercoledì 1, dalle 15 alle 16.

All’interno della fattoria didattica, inoltre, ci sarà la mostra di predazioni già proposta lo scorso anno: “Una ventina di aziende, anche fuori dalla Val Pellice, ci hanno inviato le foto di predazioni da lupo al loro bestiame. È importante continuare a mettere in mostra queste scene per dimostrare come il problema sia sempre più grave” sottolinea Fenouil.

Giornata della salute

In passato si svolgeva il 1 novembre ma quest’anno è stata spostata al 2: la giornata della salute del Lions Club Luserna San Giovanni e Torre Pellice, cambia giorno. “Visto che si svolge nei locali della Biblio Agorà, nel palazzo municipale, crediamo che il quel giorno, in cui al centro c’è anche la sfilata, possa esserci più passaggio” afferma il vice sindaco Elena Marcellino che segue l’organizzazione dell’iniziativa dedicata a Sergio Bertin, uno dei fondatori della giornata della salute in Valle, scomparso nel 2020. Gli screening gratuiti saranno svolti dall’ex medico di medicina generale Danilo Mourglia, dall’oculista Antonio Palumbo, dal medico dell’Asl To3 Enrico Turbil e dall’infermiera in pensione Edi Besson. Per questo servizio alla Biblio Agorà si accederà dall’ingresso principale del municipio, in via Roma.