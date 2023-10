All'ospedale di Savigliano una family room per l’incontro tra fratellini e neonati

Una saletta per favorire l’incontro, già in ospedale, tra fratellini e i neonati. E’ la “family room” aperta presso il reparto di Ostetricia per rispondere in maniera proattiva a molte domande delle neomamme. “Spesso si chiedono - spiega il direttore della Struttura complessa Ostetricia e Ginecologia Luciano Chiarolini – quando sia più opportuno organizzare il primo incontro tra fratelli. E dove: in ospedale o nell’intimità della casa? A molte mamme piace l’idea che il contesto ospedaliero funzioni da filtro per questo nuovo arrivo, in quanto temono il momento del distacco post-visita: il fatto che il fratellino possa non comprendere perché deve tornare a casa e lasciare la sua mamma e il nuovo arrivato insieme in ospedale”.

Questo nuovo spazio è stato allestito sia per sottolineare l’importanza di un inserimento precoce dei nuovi nati nelle dinamiche familiari, sia nell’ottica di una sempre maggiore umanizzazione delle cure: tra i giochi messi a disposizione e le tisane offerte, la neo-famiglia sarà accolta e il processo di conoscenza inizierà, se desiderato, già dai primi momenti dopo la nascita.

Le pazienti possono prenotare la stanza direttamente in reparto, dalle ostetriche e – previa autocertificazione sullo stato di benessere dei visitatori e disponibilità del locale – potranno accedervi per un tempo concordato. Il personale provvederà alla sanificazione degli arredi e del locale dopo ogni visita, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione delle infezioni ospedaliere.