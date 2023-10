Incontri di orientamento per gli alunni dei terza media del Bodoni di Saluzzo

Riceviamo e pubblichiamo:

Nelle sere del 5 e del 6 ottobre si sono tenuti i primi incontri di orientamento rivolti agli alunni di terza media. Ad alcuni di noi è stato assegnato il compito di accompagnare ragazzi e genitori nei corridoi della scuola, mentre ad altri è stata offerta l'opportunità di dare il proprio contributo, partecipando alle diverse attività proposte, in particolare al laboratorio di latino, iniziativa curata da alcuni insegnanti del dipartimento di lettere.

È stata un'esperienza sicuramente formativa, anche se sulle prime non così semplice: l'obiettivo da realizzare era quello di risultare il più possibile convincenti sia con i nostri pressoché coetanei, sia con i rispettivi genitori, per mettere in luce le caratteristiche di una delle quattro “anime” del nostro Istituto: l'indirizzo scientifico tradizionale.

Durante i vari incontri abbiamo presentato le caratteristiche del nostro indirizzo ma, ancora di più, ci siamo impegnati ad immedesimarci negli alunni di terza media che, come era accaduto a noi l'anno scorso, erano incerti e allo stesso tempo curiosi di scoprire ciò che li attendeva fuori dal contesto della scuola media inferiore, cercando delle risposte chiare ai propri dubbi e paure.

Di queste serate abbiamo apprezzato particolarmente l’affiatamento creatosi tra noi ragazzi e i professori per il raggiungimento di un obiettivo comune; ciò ha contribuito a dar vita ad un’atmosfera serena, accogliente e costruttiva.

Inoltre, ci sono rimasti impressi il grandissimo interesse da parte dei ragazzi di terza media per gli argomenti trattati e la constatazione, sera dopo sera, gruppo dopo gruppo, di riuscire sempre a migliorarci e a sentirci veramente soddisfatti del lavoro svolto.

Gli alunni della 1^A