L’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” ottiene il Certificato Preparation Centre della Cambridge University Press & Assessment

Cambridge University Press & Assessment ha inviato all’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna il Certificato Preparation Centre che attesta come nell’anno scolastico 2022-2023 la scuola ha preparato ed iscritto i suoi studenti agli esami Cambridge.

Contestualmente, l’ente ha comunicato che l’Istituto potrà usare il logo Preparation Centre, affiancandolo al proprio, per l’anno in corso (2023-2024) fino a tutto il mese di ottobre 2024, come da linee guida Cambridge.

Visto il riconoscimento, a partire dal 2 novembre verrà quindi rinnovata l’intestazione sui documenti ufficiali dell’Istituto con l’inserimento del logo Preparation Centre.