Nuoto: oltre 1000 atleti alla Coppa Piemonte e Valle d'Aosta Sprint Edition 2023

Con la Coppa Piemonte e Valle d'Aosta Sprint Edition 2023, svoltasi in un Palanuoto sold out, è partita la stagione agonistica 2023-24 del nuoto piemontese.

Record storico di presenze: 1.120 atleti in rappresentanza di 27 società.

Il CSR torna all’antico ed è presente con oltre 60 atleti in rappresentanza delle quattro piscine targate CSR: Alba-Cuneo-Savigliano Sommariva Perno. Un parterre delle grandi occasioni con la premiazione dei migliori atleti della stagione passata

Tra i premiati Sara Curtis, campionessa italiana nei 50 SL agli assoluti primaverili già bronzo agli invernali, 5 ori ai Criteria nazionali giovanili, 3 ori ai campionati italiani di categoria, Campionessa europea giovanile nei 50 Sl e vice campionessa nei 100 SL, campionessa europea giovanil con le staffette 4x100 SL, 4X100 SL Mixed, 4x100 Misti nella rassegna di Belgrado. Bronzo Mondiale giovanile nella staffetta 4x100 Misti, ha migliorato tre volte il record Italiano Cadetti dei 50 SL.

Insieme al protagonista della velocità azzurra ai Mondiali di Melbourne e di Fukuoka Alessandro Miressi, a Giulia Vetrano e Giada Gorlier, che si sono distinte con la Nazionale Giovanile agli Eurojunior di Belgrado e ai Mondiali Giovanili a Netanya, Anita Gastaldi Campionessa Italiana nei 100 Dorso e Vice campionessa nei 200 Misti agli Assoluti primaverili. Oro nei 200 Misti, argento nelle staffette 4x100 SL e 4x100 SL Mixed e Bronzo nella staffetta 4x100 Misti alle Universiadi ChengDu., Ludovico Viberti e Francesca Fresia, insieme a Gabriele Mancini, campioni italiani assoluti, e Andrea Scarcina, che ha brillato alla Coppa COMEN in Grecia.

Sara Curtis onora al meglio la manifestazione conquistando 3 ori 100 s.l. 54''64, 50 e 100 farfalla 26''76 e 59''45 e bronzo nei 50 rana 32''64. Argento per Cristina Caruso nei 100 fa 1'00'13 il suo crono mentre giugno quarta nei 50 delfino in 27''58 e ottava nei 100 rana in 1'13''07. Finale A per Giulia Boggione nei 50 s.l. 27''54 per l'ottavo posto, e due finali B nei 100 rana e 50 rana. Finale A e ottavo posto anche Annalisa Giordano nei 50 rana con il crono di 33''83. Per le staffette 4x50 mx femminile argento per Curtis-Boggione-Caruso e Giordano e la stessa formazione centra anche l’ argento nella 4x50 s.l.