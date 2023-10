Premiati all'Italian Star Ballet di La Spezia i ballerini dell'Imperial Dance Academy di Cuneo

Venerdì 20 Ottobre, in occasione dell’annuale “Italian Star Ballet ” svoltosi al “Palamariotti” di La Spezia, è stato presentato “Il Galà”: una straordinaria serata che ha visto l’esibizione dei migliori ballerini nelle diverse discipline artistiche, oltre alla premiazione dei vincitori del circuito “Ranking 2023”.

Ottimi i risultati ottenuti da Leonardo D’Angelo, primo classificato 15/16 anni classe C Latin Style maschile, da Alyssa Arzani seconda classificata Over17 anni classe C Latin Style femminile e la coppia formata da Marie Desogus e Luca Demaria prima classificata nella categoria 45/54 anni Classe C Danze caraibiche.