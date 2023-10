Volley A2M. Cuneo a Brescia per superare l'esame di maturità. Battocchio: "Curioso di vedere che partita sarà" (VIDEO)

Non c'è tempo per rifiatare. Il campionato di serie A2 maschile propone altri due turni per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, nuovamente in campo domani, mercoledì 1 novembre e sabato prossimo 4 novembre.

Si comincia dalla difficilissima trasferta in terra lombarda di domani pomeriggio (ore 18, diretta streaming gratuita su Volleyball World TV) al San Filippo di Brescia contro i locali della Consoli Sferc, squadra costruita con sapienza in estate con il chiaro obiettivo di restare nelle zone alte della classifica.

Nomi esperti per coach Roberto Zambonardi, a partire del regista Simone Tiberti ormai una bandiera della formazione bresciana. Sarà interessantissimo assistere allo scontro tra "vecchietti" della regia: ai 43 anni suonati di Tiberti si contrapporranno le mani espertissime di Daniele Sottile, che anagraficamente ha un anno in più. Da solo, questo confronto, vale il costo del biglietto.

Entrambe le squadre arrivano allo scontro diretto con 6 punti all'attivo, frutto di due vittorie ed una sconfitta. Diverso, però, il cammino: Cuneo, dopo aver lasciato tutta la posta in palio a Grottazzolina alla prima giornata, ha risposto con due 3-0 inflitti in casa a Ravenna ed Aversa, mentre Brescia ha vinto il primo confronto stagionale per 3-1 su Castellana Grotte, perdendo poi al tie break a Pineto e vincere ancora al quinto set in esterna a Porto Viro.

L'allenatore della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo sa qual è il valore dell'avversario e, se da una parte predica attenzione ai suoi, dall'altra si dimostra parecchio incuriosito per capire a che grado di maturità è la sua squadra lontano dalle mura amiche del palasport.

A Matteo Battocchio il compito di presentare la sfida.