Volley maschile, ripartono i campionati di Serie C: il VBC Mondovì attende il Valsusa

Nel prossimo fine settimana finalmente scattano anche i Campionati di Serie C e D maschili, che vedono al via le due formazioni del VBC Mondovì.

Nel Campionato di Serie C i monregalesi allenati da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio e con Sergio Fenoglio come team manager, faranno il proprio esordio sabato sera nel glorioso PalaItis di Mondovì, quando alle ore 21 ospiteranno il Valsusa allenato da Claudio Tisci.

I valsusini hanno disputato la Coppa Piemonte, ottenendo 5 punti in 6 partite e nell’ ultima giornata, giocatasi sabato 14 ottobre, hanno perso per 2-1 sia con il Vercelli che con il Cuneo.

L’ obbiettivo dei monregalesi è quello di puntare a conquistare i 3 punti in palio per partire nel miglior modo possibile, ma non devono assolutamente commettere l’ errore di sottovalutare l’ impegno e devono fare molta attenzione alla formazione ospite, che, non avendo assolutamente nulla da perdere, proverà con tutte le proprie forze a portare a casa punti importanti sin dal primo match della stagione. Per il VBC sarà molto importante essere continui e riuscire ad avere la necessaria lucidità nelle fasi più importanti e delicate dei singoli set, in cui il pallone scotta ed i punti pesano maggiormente.

“La squadra è pimpante ed in palla – afferma coach Massimo Bovolo – e sotto l’ aspetto fisico sta facendo un ottimo lavoro con il preparatore atletico Andrea Musso. Anche dal punto di vista tecnico stiamo facendo bene e siamo in crescita, così come dimostrato nei 4 allenamenti congiunti disputati. La nostra è una squadra intrigante e sicuramente valida, con un potenziale importante: un bel mix fra giocatori di esperienza e giovani che hanno voglia di mettersi in mostra. Siamo inseriti in un girone duro, con quasi tutte le compagini più quotate della categoria. Noi abbiamo tutte le carte in regola per fare una stagione importante e stare nella parte alta della classifica. Ovviamente il nostro obbiettivo è quello di centrare la qualificazione ai play-off. Ci aspetta una stagione importante e sicuramente divertente. Per quanto concerne la partita di sabato contro il Valsusa sarà importante partire subito con il piede giusto sia nell’ approccio mentale che nel gioco di squadra, aggredendo da subito la partita ed imponendo il nostro ritmo sin dall’ avvio. Partire con un successo pieno sarebbe davvero molto importante sia per il morale del gruppo che per la classifica.”

Nei giorni scorsi intanto è stato ufficializzato l’ organico con cui i monregalesi prenderanno parte al Campionato 2023/2024: i palleggiatori saranno il confermato capitan Diego Fabiano e Leonardo Polizzi, lo scorso anno in B ad Alba, l’ opposto sarà il confermato Leonardo Genesio, gli schiacciatori saranno i confermati Fabio Garello, Marco Garelli e Matteo Bessone, a cui aggiungere Daniele Candela, lo scorso anno in serie B ad Alba, ed il giovanissimo Fabrizio Chessa, lo scorso anno in serie D (Chessa potrà giocare anche come libero), i centrali saranno i confermati Mathias Berutti e Matteo Caldano, a cui aggiungere il rientrante Michele Turco e Gioele Borsarelli, lo scorso anno in serie D, mentre i liberi saranno i confermati Mattia Fenoglio e Matteo Basso. Per quanto concerne la vicenda Camperi, in primavera lo schiacciatore aveva dato la propria piena disponibilità a far parte del gruppo, ma proprio alla vigilia dell’ inizio della preparazione ha deciso di fare retromarcia, revocando la propria disponibilità a giocare.

Nel Campionato di Serie D i cadetti monregalesi allenati da Riccardo Gallia e Loris Ferrero, tutti quanti ragazzi U.20 (e con 4 del gruppo dell’ U.17), faranno il loro esordio domenica pomeriggio alle ore 18 a Ciriè in una partita che si presenta molto difficile ed impegnativa.