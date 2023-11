Ricorrenza di Tutti i Santi a Dronero con il picchetto d’onore alla tomba dei Caduti

A Dronero questa mattina, mercoledì 1 novembre, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi, l’amministrazione comunale in collaborazione con il Comando del 2° Reggimento Alpini ha organizzato il picchetto d’onore alla tomba dei Caduti presso il cimitero monumentale.



Ad essere presente il Maresciallo Capo Cristian Allione.



Ricordando i caduti militari, partigiani e civili. Quello di questa mattina è stato un momento toccante, una cerimonia fortemente voluta e molto sentita, alla quale hanno partecipato gli assessori Carlo Giordano e Maria Grazia Gerbaudo:



“Viviamo periodi difficili nei quali la guerra è notizia quotidiana. Noi abbiamo il dovere, grazie anche alla memoria ed al sacrificio dei nostri caduti, di lottare per la Pace.”



Ad essere presenti alla cerimonia anche le delegazioni dell’Ana (Associazione nazionale alpini) e dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani).