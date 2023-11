Terzo lotto tangenziale Mondovì, sì dal Ministero dell'Ambiente, potrebbe andare in appalto nel 2024

C'è anche l'ok del Ministero dell'Ambiente per il terzo lotto della tangenziale di Mondovì.

La conferma è arrivata, lunedì 30 ottobre, in occasione dell'incontro, presso il Salone d'Onore della Camera di Commercio promosso dalla Cabina di regia composta da Provincia, Camera di commercio e Fondazione CRC su infrastrutture e logistica, due dei temi più importanti e critici per il territorio.

Un'opera, quella del terzo lotto della tangenziale monregalese, strategica e attesa da anni che, una volta realizzata, consentirà di drenare il traffico proveniente dal quadrante Sud-Est collegando la statale 28, la provinciale 5 e la statale 564 con l’autostrada A6 Torino-Savona presso lo svincolo di Mondovì.

Il progetto era stato presentato nel 2020, condiviso con i cittadini tramite una diretta streaming, poi rivisto nel 2021 quando il terzo lotto era stato inserito dal Governo tra le 44 grandi opere da sbloccare, con la nomina di un commissario straordinario.

"L'iter sta procedendo bene, chiusa la conferenza dei servizi, si potrà procedere con l'approvazione del progetto definitivo per la fine del 2023. In questo modo si potrebbe già andare in appalto nei primi sei mesi del 2024. - commenta l'Onorevole Enrico Costa - "Monitoriamo costantemente gli sviluppi in contatto con l'ingegner Angelo Gemelli, Capo Compartimento di Anas Piemonte e commissario straordinario. Si tratta di concludere un'opera utile all'intero territorio, un investimento senza precedenti per Mondovì: oltre 100 milioni di euro erano i costi stimati per l'opera, ora con i rincari delle materie prime, serviranno degli adeguamenti. Il terzo lotto contribuirà in modo determinante ad abbassare il livello di traffico e a rendere più vivibile il centro città".

Ora si attende quindi il parere favorevole l'autorizzazione paesaggistica, in capo al Comune.

"Il ministero dell'ambiente - ha spiegato il senatore Giorgio Maria Bergesio nell'incontro cuneese - ha sbloccato l'iter per il terzo lotto della tangenziale di Mondovì; ora si attende la conferenza dei servizi, entro la fine del mese di novembre. Se ci sarà l'approvazione, si procederà con i progetti definitivi-esecutivi. Si tratta di un'opera di circa 175 milioni di euro, dei quali 101 finanziati, se tutto andrà come deve entro giugno l'opera potrà essere in appalto".

"Il tema della tangenziale è, da anni, in cima alla agenda di qualsiasi amministrazione si sia succeduta in Comune.- dichiara il sindaco di Mondovì e presidenre della Provincia, Luca Robaldo - "Anche per noi è, ovviamente, così tant'è che il Consiglio Comunale e la Commissione Locale Paesaggio hanno già fatto i passaggi previsti. Attendiamo con fiducia la fine dell'iter".

IL TERZO LOTTO

Il progetto si sviluppa interamente nel territorio comunale di Mondovì e contempla un’arteria stradale che contribuirà a drenare, una volta completata, il flusso di traffico proveniente dal quadrante Sud-Est collegando la statale 28, la provinciale 5 e la statale 564 con l’autostrada A6 Torino-Savona presso lo svincolo di Mondovì, il tutto con riduzione della pericolosità e dell’incidentalità del tratto urbano, nonché diminuzione dei tempi di percorrenza che considerando l’ingente traffico pesante presente nella zona, farà seguire una diminuzione dei livelli di inquinamento; più precisamente l’opera principale consiste nella realizzazione di un nuovo tratto stradale di lunghezza di circa 2.600 metri, con sezione comprensiva di una corsia per senso di marcia e banchine laterali per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10 metri; esso ha inizio in corrispondenza dello svincolo esistente a rotatoria presente sulla provinciale Villanova – Mondovì al termine del II lotto e, dopo un tratto in trincea con galleria artificiale ed in rilevato, supera il fiume Ellero con un viadotto di lunghezza pari a 240 metri, per poi attraversare la collina di San Lorenzo con una galleria naturale di sviluppo pari a 1400 metri (galleria San Lorenzo) che dopo 130 metri dall’uscita si innesta nella statale 28 con uno svincolo a rotatoria.