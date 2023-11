Agente al Cerialdo perde i sensi colpito al volto da un detenuto: trasportato all'ospedale di Cuneo

Un'agente della Polizia Penitenziaria operante alla Casa Circondariale di Cuneo è stato aggredito nella serata di ieri, martedì 31 ottobre, da un detenuto.

È quanto riporta il sindacato di polizia penitenziaria Osapp in una nota.



Il fatto, secondo quanto riporta la sigla sindacale, sarebbe avvenuto alle 19,30 all'interno del reparto di isolamento. Aggredito da un recluso, di origine marocchina, che gli avrebbe causato ferite che hanno reso necessario il trasporto con ambulanza in ospedale. L'agente è stato dimesso, oggi mercoledì 1 novembre, dopo una giornata di osservazione con una prognosi di cinque giorni per un trauma al naso.

Secondo la ricostruzione di Osapp il detenuto si sarebbe rifiutato di rientrare nella sua cella in occasione della chiusura serale, e avrebbe improvvisamente colpito il poliziotto penitenziario con un pugno al volto.

L'agente avrebbe successivamente perso i sensi.

L'ambulanza è stata chiamata dai colleghi dell'agente

"L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (OSAPP) - commenta il sindacato - desidera esprimere la sua più sincera solidarietà al Poliziotto Penitenziario che è stato vittima di un’aggressione ieri sera nella Casa Circondariale di Cuneo. In questo momento difficile, auguriamo al collega ferito una pronta guarigione e il massimo sostegno. Inoltre l’OSAPP desidera rendere omaggio e congratularsi con i Colleghi del Poliziotto aggredito che sono prontamente intervenuti per soccorrerlo. La loro reattività e il loro impegno sono un esempio di solidarietà e di unità per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria."