Enorme successo di pubblico per Boves Stregata: in migliaia per la notte più paurosa dell’anno [FOTO]

Migliaia di persone hanno partecipato ieri, martedì 31 ottobre, all’evento “Boves Stregata” in occasione della festa di Halloween, manifestazione che è tornata a scaldare l’autunno bovesano dopo anni di stop.

Un vero e proprio mondo stregato fatto di mostri curiosi e apparizioni spettrali in un percorso ad anello sulla centrale piazza Italia con la presenza di truccabimbi, trampolieri, cartomanti, scienziati pazzi, giocolieri, le animazioni di “Frigor il pauroso”, “la dama fantasma”, il “duo scheletri” e molti altri, oltre a tanti giochi per bambini. I festeggiamenti sono partiti dalle 18 con il ritiro delle zucche sotto il tendone allestito per il concorso la zucca mostruosa. Dalle 19 in molti hanno potuto assaporare lo street food “stregato” (caldarroste, polenta, hamburger con patatine fritte, dolci a tema halloween, zucchero filato, vin brulè, the e cioccolata calda) a cura della Pro Loco e ammirare gli spettacoli dello “Squilibrio” Horror Circus. Presso l’ex Confraternita di Santa Croce il teatro degli episodi ha portato in scena il suo spettacolo a tema halloween mentre alle 22 in Piazza Italia grandi e piccini sono rimasti incantati da Calidè e lo spettacolo del fuoco.