Primo novembre è festa di Ognissanti: tanti eventi da non perdere in tutta la provincia

Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 do oggi, mercoledì 1° novembre, aprirà il Mercato Mondiale del Tartufo. Nel padiglione sono in programma i cooking show e i laboratori dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà aperto nel Palazzo Mostre e Congressi. Fino ad oggi, 1°novembre, Piazza Risorgimento e via Cavour, ospitano prodotti esclusivi o particolarmente legati alla tipicità del territorio di Langhe e Roero, assieme ad altre eccellenze enogastronomiche della provincia Granda. In Piazza Risorgimento, dalle 10 alle 19.30 ci saranno i mercati di Nocciola Piemonte IGP delle Langhe e i banchi d’assaggio dei prodotti del territorio con Langhe e Roero in Piazza.

Tra i tanti eventi correlati alla Fiera, da non perdere la mostra “Matteo Olivero, opere inedite e ritrovate”. Nella ricognizione in corso delle opere del pittore (Acceglio 1879-Saluzzo 1932), questa mostra offre una scelta di 25 quadri inediti, riemersi, tutti, da collezioni private.

È in programma anche oggi, Alba sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe sotterranee tra le 32 del percorso archeologico cittadino, più una tappa conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. Aperto anche il Museo Diocesano. Info: www.fieradeltartufo.org e http://ambientecultura.it

Sempre ad Alba, fino ad oggi, c’è Albaland, il Luna Park più grande della Granda che promette divertimento straordinario per tutti, con un calendario ricco di eventi, spettacoli e promozioni. Info: www.facebook.com/albaland

Calici e Forchette, Peccati di Gola - XXV Fiera Regionale del Tartufo e Colori delle Alt(r)e Langhe si svolgerà nel quartiere Breo di Mondovì fino ad oggi, 1° novembre.

Durante la giornata tutte le aree tematiche del quartiere saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 20. Le aree ristorazione di Piazza Santa Maria Maggiore, Osterie della Tradizione, e Corso Statuto, Cibo di strada gourmet, resteranno aperte dalle 10 alle 23. Sono in programma un laboratorio dedicato al sidro alle 10.30 per famiglie e uno alle 15 per bambini. Oggi è prevista anche l’esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro

In occasione di Halloween a Limone Piemonte oggi, mercoledì 1° novembre, sono in programma diverse attività, per celebrare al meglio la festa più “spaventosa” dell’anno.

Alle 15.30 la Biblioteca-Museo dello sci organizza una lettura animata “da paura” e laboratorio a tema per i più piccoli. L'attività è rivolta a bambini dai quattro anni in su. È richiesta la presenza di un genitore. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite al seguente link: www.eventbrite.it/e/biglietti-halloween-in-biblioteca-724362867837?aff=oddtdtcreator

Contemporaneamente, dalle 15.30 in Piazza del Municipio ci sarà la distribuzione di caldarroste e vin brulè a cura del gruppo Alpini di Limone, mentre alle 17 è in programma la sfilata in maschera dei ragazzi per le vie del paese con la premiazione dei costumi più originali.

A Cuneo inizia la stagione teatrale al Teatro Toselli. Oggi, mercoledì 1° novembre, alle 21.00 si terrà lo spettacolo "Le nostre anime di notte", con Lella Costa ed Elia Schilton. Tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf. Addie e Louis sono due vedovi ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell'intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico. Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo

Termina la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Questo mercoledì, 1° novembre, è l’ultimo giorno della stagione per scoprire l’immenso e sorprendente patrimonio storico del territorio. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili oggi ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Pollenzo, Bra la banca del Vino. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli orari, gli eventi e i contatti per prenotare su: www.castelliaperti.it

Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, tutti i musei di Saluzzo saranno aperti al pubblico e visitabili in autonomia o con guida prendendo parte alle visite guidate a partenza fissa in Castiglia e a Casa Cavassa alle ore 11.00, alle 15.30 o alle 16.30.

La Castiglia sarà aperta dalle 10.00 alle 19.00 con la possibilità di visitare, oltre al Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e collezione permanente della Fondazione Garuzzo, la mostra Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal dopoguerra a oggi: un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. Il Museo Civico Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica saranno invece aperti dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La Casa Museo di Silvio Pellico sarà invece visitabile al pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00. Info: scrivere a musa@itur.it

A Mondovì Infinitum, in occasione della manifestazione “Calici e Forchette – Peccati di Gola”, apre oggi dalle 10.00 alle 19.00. È un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa de La Missione per osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi.

A Busca apertura straordinaria oggi, mercoledì 1° novembre, a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri. Info: www.comune.busca.cn.it e https://casafrancotto.it