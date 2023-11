Calcio Serie D: poche emozioni tra Bra e Vogherese, reti bianche al Bravi

Novanta minuti avari di emozioni ed un punto ciascuno, per Bra e Vogherese, nel turno infrasettimanale (11^giornata di campionato). Al Bravi termina a reti bianche, a coronamento di una gara giocata sul filo dell'equilibrio.

LA CRONACA

Il Bra prova fin da subito a fare la partita. All'11' Pautassi lavora un buon pallone e serve Marchisone che non inquadra la porta. Risponde Giglio da fuori area, alto sulla traversa. Marchisone si muove bene e va al tiro, ancora out. Dall'altra parte, al minuto 20, Fracassini impegna Piras che si rifugia in corner. Poco dopo De Bartolo è costretto al primo cambio: Zafferri non ce la fa, al suo posto Barisone. Sfida equilibrata con pochi sussulti, fino al fischio dell'arbitro che conclude il primo tempo. Il risultato di 0-0 rispecchia l'andamento dei 45 minuti iniziali.

Ancora una sostituzione forzata, tra gli ospiti, ad inizio ripresa: Trevisiol rileva Barisone, la cui partita dura poco più di 20 minuti. Altre forze fresche in campo: Leveh per Michael e Fogliarino per Gerbino. L'inerzia dell'incontro, tuttavia, non cambia: le due squadre si fronteggiano con ordine ma senza riuscire ad innescare con pericolosità i propri attaccanti. A venti dalla fine Floris lancia nella mischia Gyimah, esce Marchisone. All'82' Musso si mette in proprio: prepotente azione personale ma conclusione imprecisa da posizione defilata. Quattro minuti di recupero non bastano per modificare il risultato di 0-0. Braidesi a quota 13, il Voghera si porta a 14.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Piras, Daqoune, Giorcelli, Ropolo; Mawete, Giallombardo, Gerbino (64' Fogliarino), Tuzza, Pautassi; Marchisone (71' Gyimah), Musso. A disp: Tchokokam, Magnaldi, Matija, Gyimah, Omorogbem Bosio, Baggio, Vaiarelli. All Floris

Vogherese (4-3-1-2): Alio, Usardi, De Angelis, Balesini, Fracassini; Zafferri (25' Barisone, 49' Trevisiol), Giglio, Marchetti (86' Calabrò); Occhipinti; Michael (63' Leveh), Minaj (74' Gerace). A disp: Tanzi, Silvestri, Giani, Arcidiacono. All De Bartolo

Gol:

Ammoniti: Usardi, Marchetti, De Angelis, Leveh, Mawete

Espulsi:

Arbitro: Emanuele Velocci di Frosinone, assistenti Marco Infante di Battipaglia e Davide Adinolfi di Salerno