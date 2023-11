Volley A1F. Colpo grosso di Cuneo a Cremona: le Gatte battono Casalmaggiore per 3-0

La Honda Olivero S.Bernardo centra il terzo successo in campionato, ancora in trasferta, ma questa volta con un nettissimo 3 a 0. Le ragazze di Bellano al Pala Radi di Cremona hanno sempre dimostrato lucidità esprimendo un gioco sempre preciso e sicuro e non perdendo mai la grinta anche quando in vantaggio di 2 set a 0. Decise e ordinate le gatte non hanno lasciato spazio al gioco di Casalmaggiore che non è mai riuscito ad entrare in partita e ad esprimere il suo gioco. Un 3 a 0 netto che fa ben sperare e mette le cuneesi in ottima prospettiva per affrontare l’importante match di domenica prossima 5 novembre in casa contro l’Igor Novara (ore 20). Tre punti importanti per l’umore e per la classifica che vede le ragazze di Bellano raggiungere quota 7.

LENA STIGROT, SCHIACCIATRICE HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO:“ Sono molto fiera della mia squadra, abbiamo fatto una gran partita, facendo tutto molto bene e sbagliando pochissimo. Complimenti anche a tutto lo staff, perché la tattica ha funzionato alla grande. Sono molto contenta e per essere onesta non mi sarei mai aspettata una vittoria così netta”.

CRONACA

PRIMO SET Bellano schiera Adelusiopposta a Signorile, Haak e Stigrot schiacciatrici, Sylves e Hall al centro,Scognamillo libero. Musso sceglie Hancockin palleggio, schiacciatrici di banda Acosta e Perinelli, centrali Manfredini e Lohuis Jul , Smarzek schiacciatrice opposta, De Bortoli libero.

Il set comincia in equilibro con efficaci cambi palla da entrambe le parti sinoal 3 pari. Time out richiesto da Bellano sul 3 a 5 per le avversarie chehanno preso il sopravvento grazie a qualche errore cuneese in difesa. Cuneorecupera grazie ad un paio di attacchi efficaci e si porta sul 8 a 7, mapoi una ricezione sbagliata e un tocco di seconda della palleggiatriceavversaria riportano la situazione a 3 lunghezze di distanza 10 a 7. Lasituazione ritorna in equilibro sul 12 a 12, ma dura poco perché le gattesi fanno sorprendere da un muro avversario immediatamente compensato da unace aiutato dal nastro di Sylves 15 a 14. Si gioca punto a punto per tuttala metà del set, ma le ragazze di Bellano patiscono il serviziodell’opposta Smarzek. Scambiolunghissimo per conquistare il 17 a 17 chiuso da un attacco punto di AnnaHaak. Casalmaggiore prova di nuovo ad allungare, ma le biancorosse nonmollano e si prosegue punto su punto in sostanziale equilibrio sino al 19 a19. Finalmente le gatte passano invantaggio 19 a 21 grazie a due errori in attacco delle giocatrici di casa.Time out per mister Musso. Pasticcio cuneese in difesa e in ricezione lepadrone di casa si riporta sotto 21 a 21. Bellano mette dentro Tamase alposto di Stigrot per aiutare la ricezione, ma le cuneesi vanno sotto 22 a21 e la panchina di Cuneo ferma il gioco. Serve fuori Lohuis e si va dinuovo in parità 22 a 22 . Grande attacco in lungo linea dell’opposta dicuneo 22 a 23. Errore in attacco di Cuneo e si ritorna sul 23 pari.Casalmaggiore non si fa sfuggire l’occasione e con un ace della Hancock siportano 24 a 23. Due attacchi a punto delle gatte e la situazione siribalta 24 a 25. Il muro della Adelusi mette la parola fine al primo set 24a 26.

Tabellino: Lohuis e Hall 6,Perinelli e Stigrot 5

SECONDO SET

Nel secondo parziale non cambia la musica e siprocede sempre in parità con attacchi a segno al primo cambio palla 4 a4. Si lotta sotto rete e in difesacon un paio di scambi molto lunghi che portano al 5 pari. Le biancorosse allungano con due serviziche mettono in difficoltà la ricezione di Casalmaggiore e Musso ferma ilgioco sul 5 a 7. Adelusi con un pallonetto spinto sulle mani e fuori delmuro avversario conquista un punto importante 6 a 8. Ci si mette anche laSylves a bucare dal centro con una fast il campo avversario 7 a 10.L’opposta di Casalmaggiore però è potente e le gatte fanno fatica a fermarei suoi lungolinea, ma le cuneesi restano in vantaggio anche grazie aqualche errore in attacco delle avversarie 8 a 13. Musso cambia opposto emette dentro Obossa per Smarzek. Dopo il time out richiesto dalla panchinadi casa, Cuneo aumenta ancora il vantaggio 9 a 14. Attacco sulla linea perHall 9 a 15. Le gatte tengono sotto pressione le avversarie che commettonoqualche errore di troppo in attacco 11 a 17. Rientra Smarzek in primalinea, ma Hall mette a segno un ace importante 11 a 19 che diventa quasi subito11 a 21 grazie a un gran muro diSylves. Poi però è proprio lei a farsi murare e le padrone di casa prendonocoraggio grazie anche ad un ace e recuperano qualche punto 14 a 21. Bellanoferma subito il gioco. Sul 14 a 22 cambio di regia per Musso che tenta iltutto per tutto: esce Hancock ed entra Avenia. Il punto numero 24 lo regalala Haak con un chirurgico lungo linea da zona 2 e l’attacco di Stigrotchiude il set 16 a 25. Tabellino: Perinelli 6, Smarzeke Hall 5

TERZO SET

Si ritorna in equilibro anche nel terzo parziale,il copione è sempre lo stesso sino al 3 pari. Grandi difese del liberocuneese permettono alle gatte di stare incollate alle padrone di casa 5 a5. Cuneo in attacco non perdona e sul 5 a 7 Musso richiama le sueall’ordine che subito ottengono il cambio palla e di nuovo la parità 7 a7. Anna Haak trova un acenell’angolino di zona 1 e Cuneo passa in vantaggio 9 a 11. Casalmaggiore prova a rientrare in partita e un ace della Hancock riportala situazione in parità 11 a 11. LaHall trascina le gatte e si torna in vantaggio 11 a 14 e Musso non può farealtro che fermare nuovamente il gioco. Le ragazze di Bellano sono benpiazzate in difesa, non lasciano cadere palla e incrementano il lorovantaggio 11 a 16 grazie anche alla trascinatrice Stigrot. Le biancorossesono molto attente a muro e costringono le avversarie a quale errore ditroppo in attacco 12 a 17. In seconda linea Musso inserisce la Faraone alposto della Edwards e Casalmaggiore torna sotto 16 a 19, Bellano ferma tutto,ma non basta e si va 17 a 19. Legatte però non mollano e il gran muro di Sylves incrementa il vantaggio 18a 22. Bellano sul 19 a 23 mette dentro Tanase. Stigrot chiude i conti 19 a25 e le gatte si portano a casa il loro primo 3 a 0 netto. Tabellino: Hall e Smarzek 6, Manfredini e Stigrot 5

VBC TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 0- 3 (24-26; 16-25, 19-25)



VBC TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE Hancock 5, Smarzek 9, Lohuis 9, Manfredini 4, Acosta 1,Perinelli (K) 7, De Bortoli (L), Edwards 4,Cagnin 2, Faraone. Non entrate: Avenia, Colombo, Davoli(L). All.Musso-Pintus.

HONDA OLIVEROS.BERNARDO CUNEO Signorile, Adelusi 12, Haak 12, Stigrot18, Sylves 8, Hall 7, Scognamillo (L), Tanase, Non entrate: Scola. Kubik ,Molinaro , Enweonwu, Ferrario. All. Bellano, vice all. Aime



ARBITRI : Saltalippi Luca, Armandola Cesare



NOTE - Spettatori1112 Durata set: 30’, 26’,27’. Tot: 1h23’ MVP Lena Stigrot



Casalmaggiore: 3 muri, 6 ace, 7 errori in battuta, 38 % in attacco, 48%(26%) in ricezione. Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 6 muri, 4 ace, 6 erroriin battuta, 47 % in attacco, 52% (31%) in ricezione.