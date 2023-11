Volley A2/F: il Puma è in piena crisi! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa dall'Esperia Cremona per 3-0

Puma ufficialmente in crisi! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa per 0-3 dall'Esperia Cremona. Una prestazione insufficiente per le ragazze di coach Gazzotti, che come attenuante hanno solo l'infortunio subito nel primo set da Valeria Pizzolato. La forte centrale del Puma ha rimediato una distorsione al ginocchio che sarà valutata nei prossimi giorni. Per il resto prova incolore per le pumine, che hanno evidenziato per l'ennesima volta cali di tensione ed errori evitabili. L'Esperia ringrazia e anche grazie ai 18 punti di Veronica Taborelli porta a casa una vittoria con il cinismo delle grandi squadre.

PRIMO SET: partenza sprint per l'Esperia, avanti 2-5. Pumine in grande difficoltà, tanto che coach Gazzotti si spende il primo time-out dopo appena 5 minuti di gara. Cremona solida anche a muro. Ace di Sofia Turlà e ospiti a +5. Sul 9-15 arriva la seconda richiesta di time-out della panchina monregalese. Le pumine provano a superare il momento di difficoltà. Dopo un break di tre punti per la Lpm arriva il time-out di Zanelli sul 14-16. Gran lavoro in fase difensiva di Salì Coulibaly. Entra in campo anche Kristin Lux. Mondovì ritrova la parità sul 20-20. Valeria Pizzolato mette a terra il punto del 21-21, ma nel ricadere rimedia un infortunio al ginocchio ed è costretta a abbandonare il match. Sul 23-24 arriva un set-point per l'Esperia. Laura Grigolo annulla e si prosegue ai vantaggi. L'attacco out di Salì Coulibaly chiude il primo set sul 26-28.

SECONDO SET: si riprende con l'Esperia aggressiva e che si porta subito sullo 0-3. La Lpm si riaccende e ritrova la parità sul 5-5. Ancora parità sull'8-8. Nuovo break per Cremona e sul 9-11 arriva il time-out per coach Gazzotti. Attacco vincente di Veronica Taborelli che vale il 12-14. Il vantaggio delle ospiti sale a +4 e la panchina monregalese non può fare altro che chiamare il secondo time-out. Si rientra in campo e arriva un break per le padrone di casa. Si arriva sul 20-21 e coach Zanelli preferisce fermare il gioco e chiamare il time-out. Sul 22-24 arrivano due set-point per l'Esperia, che al secondo tentativo chiude sul 23-25.

TERZO SET: la Lpm prova a scuotersi portandosi sul 4-1. L'Esperia torna a pressare le pumine, che tuttavia mantengono tre punti di vantaggio sul 13-10. Ace per Kristin Lux, accompagnato dalle proteste delle tigri che ritenevano fuori la battuta della banda statunitense. Sul 16-11 arriva il time-out per coach Zanelli. Si rientra in campo e Cremona piazza un break. Sul 16-13 nuovo time-out, questa volta chiesto da coach Gazzotti. Le ospiti continuano a rosicchiare punti. Le pumine reagiscono e dopo l'ace di Chiara Riparbelli si portano sul 19-15. Secondo time-out chiesto dalla panchina cremasca. Un paio di errori in attacco per le pumine e punteggio che torna in bilico. L'Esperia prima pareggia i conti e poi va a condurre sul 21-22. Poco dopo il match si chiude sul 21-25.

LPM BAM MONDOVI' - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 0-3 (26-28 23-25 21-25) - LPM BAM MONDOVI': Allasia, Grigolo 10, Pizzolato 3, Decortes 18, Coulibaly 2, Riparbelli 7, Tellone (L), Farina 5, Lux 3, Lapini. Non entrate: Marengo, Manig. All. Gazzotti. CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 8, Ferrarini 9, Turla' 3, Piovesan 6, Munarini 6, Taborelli 18, Gamba (L), Balconati 1, Zorzetto, Coveccia, Felappi. Non entrate: Landucci. All. Zanelli. NOTE - Spettatori: 450, Durata set: 32', 29', 28'; Tot: 89'. MVP: Taborelli.

Top scorers: Decortes C. (18) Taborelli V. (18) Grigolo L. (10)

Top servers: Lux K. (2) Turla' S. (1) Balconati B. (1)

Top blockers: Riparbelli C. (4) Munarini M. (3) Taborelli V. (3)