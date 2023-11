Volley A2/F: il Puma prova a rialzarsi! Questa sera (ore 20) la Lpm Bam Mondovì ospita l'Esperia Cremona

Una gara per rialzarsi e tornare a fare punti! E' questo l'obiettivo della Lpm Bam Mondovì, che questa sera alle ore 20 ospita al PalaManera l'Esperia Cremona delle ex pumine Veronica Taborelli e Sofia Ferrarini, nella 5^ giornata di andata di regular season. Avversario ostico per le ragazze di Gazzotti, che sono reduci dalle sconfitte con Macerata e Montecchio.

I risultati recenti, tuttavia, non lasciano molte alternative alle pumine: bisogna tornare subito alla vittoria e incrementare la propria classifica, magari togliendo fuori anche quel carattere che fino a questo momento è risultato piuttosto latitante, se non in alcune fugaci apparizioni. L'Esperia non è di certo l'avversario migliore che poteva capitare in questo momento, visto che parliamo di una formazione affiatata e ricca di individualità interessanti.

Decortes e compagne sono chiamate a una prestazione di alto livello, mostrando magari miglioramenti anche nella continuità di gioco, palesemente insufficiente in questo avvio di stagione. Nelle pumine dovrebbe tornare a disposizione la banda statunitense Kristin Lux, rientrata negli States per la perdita dell'amata nonna.

Arbitri dell'incontro sono Roberto Guarnieri (Messina) e Roberto Russo (Genova). Come di consueto il match è trasmesso in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV, previa registrazione. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questa sera alle ore 20.