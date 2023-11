Volley Savigliano: under 17 ko, la Serie D pronta al debutto

UNDER 17

Nulla da fare per l’Under 17, superata 3-0 a domicilio dal forte Lab Travel Cuneo, capolista del raggruppamento. Al netto della differenza tecnica tra le due squadre, però, il GrandaCar paga soprattutto l’approccio non ottimale al match, con tanti errori gratuiti che condizionano il risultato finale. Bisognerà cambiare marcia sin da mercoledì 8 novembre, quando i ragazzi di Boglione e Sankara renderanno visita al Revolution Asti.

SERIE D

Come detto, non solo partite giocate. È tempo di preparativi, infatti, per la Serie D griffata Banca Crs, che debutta sabato 4 novembre a Candiolo sul campo del Chisola Volley, con inizio alle ore 18.30. C’è tanta gioventù nel roster a disposizione di Boglione e Sankra e del dirigente Negro, con un gruppo costituito da ragazzi nati tra il 2007 e il 2009, ad eccezione di due classe 2006.

“Abbiamo scelto di puntare sulla linea verde, con l’obiettivo di far crescere una squadra che nei prossimi anni si potrà ritagliare un ruolo importante. Ci aspettiamo sicuramente un periodo di adattamento alla categoria, ma siamo anche certi che sarà un’occasione di crescita significativa per tutto il gruppo” – spiega la responsabile del settore giovanile Mirella Fiorito.



A comporre il roster biancoblu: i centrali Kristian Bushati (2007), Lorenzo Fissolo (2007), Eodardo Fissolo (2009) e Michele Giraudo (2008); gli schiacciatori Giacomo Guiotto (capitano, 2007), Luca Aloe (2007), Matteo Oliva (2006), Lorenzo Barale (2007), Mohamed Zemzami (2008), Manuel Bonannini (2006) e Nicolò Mina (2009); il palleggiatore Andrea Negro (2007) e il libero Davide Gallo (2007).

Under 17

GrandaCar Volley Savigliano 0

Lab Travel Cuneo 3

(13-25 15-25 8-25)

Arredamenti Bellino Savigliano: Barale, Bushati, Fissolo, Giraudo, Guiotto, Marassi, Mina, Negro Andrea, Negro Nando, Zemzami. Allenatori: Boglione e Sankara. Dirigente: Fissolo

Prossimo turno: Revolution Asti-GrandaCar Volley Savigliano (mercoledì 8 novembre, ore 19.30, Asti).