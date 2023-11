A vent’anni dalla strage Bra ricorda le vittime di Nassiriya

In occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace, sabato 11 novembre alle ore 11, in piazza Carabinieri Caduti a Nassiriya e forze di pace operanti all’estero, a Bra, si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime dell’attentato terroristico che esattamente vent’anni fa, il 12 novembre del 2003, devastò la base “Maestrale” a Nassiriya, in Iraq. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti alla base militare italiana, uccidendo ventotto persone, di cui diciannove di cittadinanza italiana. Tra queste, dodici carabinieri, cinque militari dell’esercito e due civili.

Interverranno il sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bra, Ten. Col. Lorenzo Repetto, e il presidente del Consiglio comunale di Bra, Fabio Bailo.