Addio a Giancarlo Spadoni, giornalista del tennis cuneese

Saranno celebrati venerdì 3 novembre alle 10 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Cuneo i funerali di Giancarlo Spadoni, giornalista sportivo appassionato di tennis.

Aveva 91 anni e viveva a Cuneo. Di mestiere era rappresentante di bilance e banchi frigo per negozi e supermercati. Ma la sua passione era il tennis. Per La Stampa nazionale ha raccontato i più grandi eventi internazionali, poi sulle pagine locali i tornei cuneesi, dedicandosi in particolare a quello del Tennis Retrò con le racchette di legno.

Era stato consigliere e presidente del Comitato provinciale della Federazione Tennis.

Giancarlo Spadoni sarà tumulato nel cimitero di Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, suo comune natale. Lascia le figlie Maria Gabriella ed Elisabetta con le rispettive famiglie, la sorella Albina e la cognata Franca.