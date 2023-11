Alta Valle Maira: chiuderà oggi il Colle Esischie

In Alta Valle Maira chiuderà oggi, giovedì 2 novembre, il Colle Esischie, splendido valico alpino con collegamento a Castelmagno e al Colle Fauniera.

La notizia ci giunge dal sindaco di Marmora Giorgio Reviglio, che spiega: “Dalla parte di Castelmagno e Demonte le strade erano già chiuse per lavori. Oggi, con l’arrivo della stagione fredda e delle nevicate, chiudiamo anche noi”.

Percorso a piedi, in bicicletta, in moto… meta di bellissime escursioni, la riapertura del Colle Esischie è prevista per la prossima primavera.