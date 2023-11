La progettazione partecipata arriva a Cortemilia e a Nizza Monferrato

Seconda giornata per il tour della Progettazione partecipata di Langhe Monferrato Roero. Dopo i primi due appuntamenti a Castell’Alfero e Cocconato d’Asti, continua la fase di “disseminazione” sul territorio promossa da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per ragionare insieme sul futuro turistico sostenibile delle nostre colline. L’invito è per giovedì 9 novembre a Nizza Monferrato (dalle 9 alle 12,30) e a Cortemilia (dalle 14,15 alle 17,45) ed è rivolto a istituzioni, operatori e addetti ai lavori coinvolti nel mondo del turismo, per approfondire nel dettaglio i risultati emersi durante l’evento di giugno al castello di Grinzane Cavour, per passare ora alla fase operativa e alle azioni.

L’ATL vede infatti nella partecipazione e nel coinvolgimento del territorio la chiave per lo sviluppo e il posizionamento del turismo sostenibile nella destinazione Langhe Monferrato Roero da qui al 2030, anno di riferimento per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Universale per lo sviluppo sostenibile.



IL CALENDARIO

Gli appuntamenti sono stati suddivisi per macro aree, uno al mattino e uno al pomeriggio. I prossimi

in programma sono:

- 9 novembre dalle 9.00 alle 12,30: Nizza Monferrato, foro Boario

- 9 novembre dalle 14,15 alle 17,45: Cortemilia, chiesa di San Francesco

- 28 novembre dalle 9,00 alle 12,30: Diano d’Alba, sala polivalente comunale in via Umberto I

- 28 novembre dalle 14,15 alle 17,45: Dogliani, sala polivalente in via Trieste

- 1° dicembre dalle 9,00 alle 12,30: Canale, ex chiesa di San Giovanni

- 1° dicembre dalle 14,15 alle 17,45: Pollenzo, sala Rossa Albergo dell’Agenzia



Il metodo applicato negli incontri sarà quello del World Cafè, in una formula semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive. A guidare i gruppi ci sarà uno staff tecnico dedicato. Partner di Prop on Tour (nelle aree di competenza) il GAL Langhe Roero Leader. Per informazioni e prenotazioni scrivere a formazione@visitlmr.it.