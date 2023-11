“Bellissima Euphemia”: in Confindustria si presenta la convention aziendale di Lab Travel a Cuneo

“Con Alpitour, Cuneo era la patria del turismo. Ora, nel nostro piccolo, vogliamo riportare in auge questo binomio e tornare a ridare valore ad una città che se lo merita”. Parola di Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, Tour Operator con sede a Cuneo che conta 150 consulenti e 50 filiali in Centro e Nord Italia: “Grazie ad una continua attività di ricerca, abbiamo raggiunto un alto grado di specializzazione in più settori della distribuzione turistica. Siamo arrivati ad un obiettivo inimmaginabile come fatturato e numero di consulenti”.

L'azienda si prepara alla prima convention in terra di Granda: si terrà nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 novembre presso il Centro Incontri della Fondazione CRC in via Roma.

La convention aziendale “Bellissima Euphemia” verrà presentata domani, venerdì 3 novembre alle ore 10.30, presso la sala Michele Ferrero in Confindustria Cuneo.

Alla conferenza prenderanno parte istituzioni e rappresentanti delle società sportive cuneesi con cui Lab Travel ha stretto importanti accordi di partnership: Cuneo Volley, Cuneo Granda Volley, Cuneoginnastica, Scuola di Pallavolo, Fit Walking, Ultima spiaggia, Aster Cheer, PadelCNnect, Cuneese Tennis e Michelin Sport.

Del resto Ezio Barroero, figura storica del volley cuneese, è nato nello sport: “Lo sport insegna ad organizzare uomini ed è stata un'ottima palestra. Da un lato presentiamo la convention aziendale, e dall’altro il radicato coinvolgimento nel mondo dello sport a favore del welfare e a supporto del business”.

Lab Travel offre una gamma di servizi turistici integrati a 360°: un unico interlocutore per ogni tipo di esigenza inerente alla movimentazione e al soggiorno di persone in Italia e all’estero. Per garantire un’elevata qualità dei servizi resi, Lab Travel si avvale di fornitori altamente specializzati che vantano una pluriennale esperienza in campo turistico. Lab Travel ha costituito una propria rete di vendita, denominata “Euphemia”, di consulenti turistici di alta e riconosciuta professionalità. Lab Travel dispone di 50 filiali in Italia nelle quali gli oltre 150 consulenti, denominati “ Personal Voyager”, ricevono su appuntamento i propri clienti garantendo loro un servizio discreto e personalizzato.