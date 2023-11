Le 5 migliori altcoin da acquistare prima della bull run di novembre

Con l’halving di Bitcoin previsto per il prossimo anno, il mercato delle criptovalute si sta preparando per una serie di periodi rialzisti che si prevede inizieranno entro la terza settimana di novembre.

Sebbene Bitcoin sia una scelta ovvia nell’attuale contesto di mercato, non è mai una buona idea limitare un portafoglio a un solo asset. Un altro errore comune commesso dagli investitori inesperti è quello di limitarsi ad asset ad alta capitalizzazione.

Gli asset consolidati tendono a seguire la tendenza al ribasso del mercato e ad acquisire valore durante un periodo rialzista. Ma non possono eguagliare la volatilità dei prezzi degli asset più giovani. Data la loro bassa capitalizzazione di mercato e l’ampio margine di crescita, gli asset più promettenti garantiscono spesso rendimenti che vanno dal 50% al 5000%.

In questo articolo, daremo uno sguardo a cinque asset – sia consolidati che emergenti – che sono meglio posizionati per abbracciare un trend rialzista a novembre.

Il MATIC di Polygon è una delle criptovalute di maggiore tendenza di questa settimana. Ha guadagnato il 21,62% negli ultimi trenta giorni e ha raggiunto 0,6497 $.

Ma questo è solo l’inizio di un forte slancio in avanti per Polygon, che può farsi strada verso $ 1. Negli ultimi due anni Polygon ha perso il 77,79% del suo valore. Quindi una correzione del prezzo del token è attesa da tempo.

Dopo aver recuperato l’area di resistenza orizzontale di $ 0,60, MATIC potrebbe iniziare a invertire la tendenza, nonostante le tendenze al ribasso a breve termine.

Uno dei fattori chiave che alimenteranno il viaggio di MATIC è l’aggiornamento del token POL che è attivo sulla rete principale di Ethereum. Lo sviluppo completo e il coinvolgimento della community che hanno portato al lancio hanno suscitato l’entusiasmo dei social media.

La recente combustione del token di Pepe ha portato il meme coin in alto. La crescita sta diminuendo, poiché gli investitori di questa categoria di token si spostano verso nuove alternative come Meme Kombat. Poiché il prezzo scenderà ulteriormente nei prossimi giorni, gli investitori possono sfruttare l’opportunità di acquistare durante il calo.

I principali traguardi futuri includono l'introduzione di un nuovo livello di staking per supportare le soluzioni Polygon Layer 2, la messa a punto di Polygon Proof-of-Stake (PoS) con la tecnologia zkRollup, l'implementazione di una più potente interoperabilità basata su ZK e liquidità condivisa protocollo per tutte queste soluzioni Layer 2.

Pepe ha il potenziale per innescare un grande interesse per i meme coin, portando potenzialmente il prezzo tra il 50% e l'80%.

3.Bitcoin Minetrix

Venendo alla categoria delle criptovalute più giovani, Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) è ora considerato un eccellente investimento. Seguendo le orme di asset come Bitcoin Cash.

La premessa principale del progetto è la semplificazione del cloud mining. Raggiunge questo obiettivo tokenizzando i crediti minerari bitcoin e rendendoli accessibili agli investitori al dettaglio attraverso lo staking.

Gli utenti devono solo mettere in staking i propri token $BTCMTX per guadagnare interessanti crediti minerari sulla piattaforma che sono distribuiti come token erc-20 non trasferibili, mantenendo così elevati standard di sicurezza.

La prevendita si sta avvicinando al tutto esaurito man mano che il traffico aumenta.

4. Solana

Solana si prepara ad un forte ritorno a novembre. Un nuovo progetto chiamato “Solana Incubator” si occuperà di aumentare il prezzo di SOL a novembre. Poiché il programma offre raccolta fondi, sviluppo, networking e supporto di marketing per progetti che intendono basarsi sulla blockchain di Solana, rappresenterà un punto di svolta per l'ecosistema.

I progetti possono presentare domanda a Solana Incubator fino al 30 novembre e quelli che saranno selezionati riceveranno il supporto del team Solana Labs e dei suoi partner durante le fasi di sviluppo, marketing e lancio.

5. Meme Kombat

Meme Kombat ($MK) è una nuova meme coin con funzionalità che ti consentono di guadagnare. Il rilascio della stagione 1 di Meme Kombat è previsto subito dopo il lancio dei token $MK sugli exchange. Ciò potrebbe innescare un grande interesse per investire nel token che funge da gettone di pagamento e ricompensa dell’arena di battaglia virtuale alimentata dall’intelligenza artificiale.

Il team guidato da Matt Whiteman infonde fiducia nel progetto con un approccio trasparente. In poche settimane il token MK ha già raggiunto 1 milione di dollari in prevendita.