A Narzole, per “Incontri d’Autore”, dialogo tra Federico Gregorio e Paola Gula

Sarà una serata da ricordare quella di venerdì 10 novembre a Narzole perché si incontreranno libri e spettacolo, musica e storia. L’occasione sarà la presentazione di “L’Amaro in Bocca” di Paola Gula edito da Golem. Un romanzo che racconta le vicende di Greta Mattioli, giornalista enogastronomica che si muove sul territorio cuneese, tra osterie e ristoranti, appassionata di vini e della sua terra mentre si destreggia tra problemi di lavoro e una vita privata piuttosto complicata.

“Un romanzo che ha tanti ingredienti, un po’ come le presentazioni a cui mi ha abituata Federico Gregorio a Narzole” commenta Paola Gula.

Sarà proprio Gregorio a dialogare insieme alla scrittrice durante la serata che vedrà intersecarsi le canzoni popolari del gruppo musicale “Ij 10Piasent” che con il linguaggio della musica racconteranno l’amore per la nostra terra e per le tradizioni, proprio come si legge tra le pagine de “L’amaro in bocca”.

“Un modo diverso per esprimere gli stessi sentimenti, con la colonna sonora d’eccezione e performante a cura dei 10piasent e la presenza scenica dell’imponente gruppo Storico di Narzole. Musica, parole, storia, cultura e tradizioni. Penso che gli ingredienti per attendere la nostra ultra centenaria Fiera Napoleonica ci siano proprio tutti!” commenta Gregorio che ha ideato la serata che vedrà anche la partecipazione del numeroso gruppo storico narzolese “II III Stato” perché il sottotitolo dell’evento è “Aspettando la 212° Fiera Napoleonica” che inizierà proprio venerdì 10 e si protrarrà per i due fine settimana a seguire.

“Ho un ricordo meraviglioso, della serata a Narzole di due anni fa. I costumi splendidi creavano un’atmosfera unica che non vedo l’ora di respirare ancora” racconta Gula.

L’appuntamento è quindi per venerdì 10 novembre alle ore 21 a Narzole nella Sala Conferenze di Casa Balocco, di fronte alla Chiesa di San Bernardo. Una presentazione unica, diversa dal solito a cui non si può mancare.