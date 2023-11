Alba, per la 12ª edizione di "Classica" il duo Alexander Hülshoff e Megumi Hashiba

Alba Music Festival presenta la 12ª edizione di CLASSICA, i Concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova.

I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle ore 11 fino al 26 novembre 2023 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba.

La programmazione di CLASSICA, con ensemble cameristici e solisti di alto livello, è rivolta ai numerosissimi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival e allo stesso tempo completa il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un’imprescindibile componente culturale.

Per la prima domenica del mese di novembre, il duo formato dal violoncellista tedesco Alexander Hülshoff e dalla pianista giapponese Megumi Hashiba propone un programma di grande eleganza, che ha Parigi come filo conduttore: la capitale francese fu infatti il rifugio accogliente dove Rossini, ormai lontano dai successi teatrali, si dedicò a pagine cameristiche come Une larme; fu anche il luogo dove, decenni più tardi, operò una straordinaria generazione di artisti, fra cui Massenet e Fauré. Ci sposteremo quindi in Boemia, per apprezzare la Danza degli elfi di David Popper e le Variazioni di Bohuslav Martinů su un tema rossiniano.

L’ingresso asarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.