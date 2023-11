“Convers.Azioni #2”: innovazione e rigenerazione dei luoghi attraverso le Cooperative di Comunità, un nuovo sguardo collettivo

Viso A Viso Cooperativa di Comunità ha animato ad Ostana, sabato 28 e domenica 29 ottobre, “Convers.Azioni #2”, la seconda Edizione del Festival dedicato alle cooperative di comunità e alla rigenerazione dei luoghi.

Uno spazio collettivo di pensiero e confronto dedicato al lavoro e alla cooperazione di comunità quale strumento e metodo di innovazione sociale alternativo e generativo, dispositivo per comprendere e attivare “Trasformazioni” (tema del festival) sostenibili e durature nelle aree rurali e cittadine del paese.

“Convers.Azioni #2” è stato organizzato e promossa dalla cooperativa Viso A Viso, da Confcooperative Habitat Piemonte e da Confcooperative Habitat Nazionale.

Il festival ha visto la partecipazione attiva di una importante rappresentanza di cooperative di comunità italiane da Catania con la Cooperativa Trame di Quartiere alla Liguria con la cooperativa Pollaio Aperto passando dall’Abruzzo con Tavola Rotonda-Campo di Giove e ancora l’Emilia Romagna con Fermenti Leontine di San Leo, Rigenera di Santa Sofia e la cooperativa San Zeno di Galeata, finendo con la Toscana grazie alla cooperative Sigeric di Pontremoli. Tutte testimonianze di imprese comunitarie che hanno scelto di operare per la rigenerazione, la promozione e lo sviluppo dei luoghi.

Una partecipazione straordinaria di imprese, pubblico e amministratori, grazie ai contributi portati da esperti e professionisti da tutta Italia, ha confermato l’esigenza di ricomporre il mondo produttivo di fronte alle sfide del presente: vivere nella rarefazione di fronte alla questione demografica, la sostenibilità economica delle imprese di comunità che si assumono la responsabilità di creare le condizioni per l’abitabilità dei paesi e dei quartieri, il cambiamento climatico e i cambi di paradigma relativi.

Il Festival Convers.Azioni diventa così, dopo due edizioni, una piattaforma fondamentale per promuovere la consapevolezza sull'importanza della cooperazione di comunità e delle imprese di territorio nella creazione di soluzioni innovative per le sfide contemporanee.

Federico Bernini, Presidente della cooperativa di comunità Viso A Viso, ha dichiarato: "Questo evento ha superato ogni nostra aspettativa. L'entusiasmo del pubblico e l'interesse dimostrato da istituzioni e comunità locali sono testimonianza della crescente rilevanza delle cooperative di comunità nel nostro territorio. Convers.Azioni 2023 ha aperto nuove prospettive e soluzioni per le sfide sociali ed economiche che affrontiamo".

Alberto Anselmo, Presidente di Confcooperative Habitat Piemonte, ha aggiunto: "Le cooperative di comunità stanno dimostrando di essere un motore di innovazione e rigenerazione per il Piemonte. La partecipazione entusiastica dei sindaci e del Presidente e Vicepresidente della Regione Piemonte riflette la crescente consapevolezza del potenziale delle cooperative nel plasmare il futuro dei nostri territori".

Una partecipazione straordinaria di pubblico ha segnato il sold out dell’evento e ha suscitato interesse a livello nazionale. Per questa ragione Viso A Viso, insieme ai partner del festival Confcooperative Habitat Piemonte e Confcooperative Habitat Nazionale, rilanciano da subito alla prossima edizione del festival "Convers.Azioni #3", che sarà dedicato alla “capacitazione” delle neonate Cooperative di comunità, grazie a momenti formativi e laboratoriali, con particolare attenzione alla presentazione pubblica di soluzioni innovative messe in campo da imprese già attive.