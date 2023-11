Parte a Dronero "Il ponte del Dialogo", Festival letterario diffuso

Domani alle 10 si inaugura Il Ponte del Dialogo Festival letterario diffuso. Primo appuntamento con Andrea Cangini che dopo una vita da giornalista culminata nella direzione del “Quotidiano nazionale” e de “il Resto del Carlino”, dalla primavera del 2018 è senatore della Repubblica.





Andrea Cangini, presentato da Andrea Vassallo, incontra gli studenti delle scuole superiori e parla del suo libro “CocaWeb. Una generazione da salvare”. Per la prima volta nella storia dell’umanità, le nuove generazioni mostrano un quoziente di intelligenza inferiore a quello delle generazioni che le hanno precedute. Calano le facoltà mentali dei più giovani, aumenta il loro disagio psicologico. Ansia, stress, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo, aggressività… I dati fanno paura e sono in crescita costante. È l’effetto di una vita trascorsa usando social, video, chat e videogiochi. Un uso che, stimolando il cervello a rilasciare il neurotrasmettitore della sensazione del piacere, non può che degenerare in abuso. Il Web come la cocaina, appunto. Lo dicono gli esperti ascoltati dalla commissione Istruzione del Senato nell’ambito di un’indagine conoscitiva sul rapporto tra la tecnologia digitale e gli studenti. Forti dei propri studi e della propria esperienza diretta, psicologi, neurologi, psicoterapeuti, pedagogisti, sociologi, grafologi, linguisti ed esponenti delle forze dell’ordine hanno composto un puzzle allarmante: l’immagine di una generazione, forse, perduta.

Nel pomeriggio, alle 15 in sala Chegai, Corrado Bertinotti, presentato da Fabrizio Dutto, con il suo “Morire non Basta”. Novembre 1909: Giacomo Puccini e Gabriele D’Annunzio si ritrovano alle Terme Reali di Valdieri con l’idea di lavorare insieme al progetto di un’opera lirica. Una storia inventata ma perfettamente verosimile. Come in fondo lo sono tutte le storie.

A seguire, alle 17, sempre in sala Chegai, presentato da Alessia Tallone, Lorenzo Tecleme, con “Guida rapida alla fine del mondo”. Lorenzo Tecleme sardo trapiantato a Bologna, si occupa di clima, di politica e delle due cose assieme. Scrive, ora soprattutto su «il manifesto» e «Valori.it» scrive in questo libro di emergenza climatica, transizione ecologica, crisi energetica: termini ormai sulla bocca di tutti. Ma quanti, tra opinionisti e politici, sanno davvero di cosa parlano? Una guida per non sentirsi persi di fronte alle sfide più grandi del nostro secolo.

Infine alle 21 al cinema teatro Iris, Guido Catalano con Matteo Castellan presenta “Smettere di fumare Baciando”; Uno spettacolo nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti. (Ok, i gatti non sono un’emozione ma fanno audience).

