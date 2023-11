Fantastica chiusura di stagione per Arianna Barale, seconda a Binetto

Nel week-end del 21 e 22 di ottobre si è disputato, sull’Autodromo del Levante di Binetto (BA), la gara intitolata Trofeo del Mediterraneo (ex trofeo inverno), manifestazione che concludeva ufficialmente il calendario della velocità 2023 FMI, con ingresso gratuito al pubblico.

La giovanissima pilota borgarina Arianna Barale, forte del terzo podio finale assoluto ottenuto nel Campionato italiano Femminile appena concluso, ha accolto l’invito fattole, a sorpresa, dal Team MRT Corse, a prendervi parte.

Felicissima per l’invito, subito accolto, Arianna è salita in sella alla Kawasaki 400 Ninja dall’insolita colorazione blu anziché verde e con l’inusuale numero di gara 411, essendo il “suo” 41 già occupato, moto messale a disposizione dal team e fin dalle prime tornate di prova, effettuate al sabato, ha fatto intendere di voler ben figurare anche in questa occasione. In questa gara, che vedeva al via sia i maschi che le femmine, tutti insieme, senza classifiche separate, Ari #41 si piazza terza nella combinata dei tempi delle qualifiche, a soli tre centesimi dalla pole, fatta registrare da Nicole Cicillini.

A seguire, la prima delle due gare in programma, quando con un meteo molto incerto, Arianna ha fatto insieme al team una scelta di gomme troppo azzardata, che l’ha costretta a cercare di perdere meno posizioni possibile. Il passaggio sotto la bandiera a scacchi ha visto transitare l’atleta del M.C. Bisalta Drivers Cuneo solamente in sesta posizione, mentre la gara se l’è aggiudicata Bartolomeo Ostuni davanti a Nicole Cicillini ed Antonello Dematti.

Gara due, che si è corsa la domenica mattina, finalmente assistita da un bel sole, è stata tutta un’altra storia! Scattata bene al via, Arianna ha studiato a lungo le avversarie per più di metà gara, quando ha piazzato un attacco a sorpresa che ha disorientato le sue avversarie, portandosi in seconda posizione. Emozionante l’arrivo in volata, perso al fotofinish per soli due decimi contro Martina Guarino. Alle loro spalle si è piazzata Nicole Cicillini, per un podio tutto femminile!

Il secondo gradino del podio finale, per Arianna, è conquistato, anche se lascia un po’ di amaro in bocca, avendo fatto registrare, nel corso della gara, il tempo più veloce sul giro.

La classifica finale della gara mista vede salire sul podio tre ragazze: Martina Guarino sul gradino più alto, con Arianna Barale seconda e Nicole Cicillini terza.

“Sono molto contenta, nonostante, puntassi alla vittoria - ha esclamato Ari #41 -. il passo c’era e l’ho ampiamente dimostrato. Purtroppo ho pagato caro un attimo di rilassamento, ma così sono le gare! Va benissimo ugualmente, in quanto è tutta esperienza acquisita. Dedico questo ennesimo buon risultato a tutti i miei sponsor ed a quanti mi hanno sostenuta, senza distinzione alcuna”.

Ora è il momento di pensare già al 2024, anno in cui Arianna avrebbe dovuto prendere parte al neo istituito Campionato Mondiale di Velocità Femminile, ma che la vede estromessa a priori a causa di una norma relativa all’età minima, stabilita in diciotto anni, mentre Arianna ne compirà nel prossimo anno solamente diciassette!

“Spiace molto - ha detto papà Alberto - perché sarebbe stata un’ottima occasione. Ne approfitteremo per fare ulteriore esperienza sulle piste europee, anche se dipenderà comunque dal budget che riusciremo a reperire grazie ai nostri preziosi e fondamentali partner, ai quali spero possano aggiungersene altri, per poter portare avanti il sogno di Arianna”.