Grande festa per i minicrossisti sulla pista Pignolo di Attissano

Domenica 29 ottobre il gruppo della LM Racing Crew, creato ad inizio anno insieme ad un gruppo di famiglie con lo scopo di effettuare delle uscite di allenamento collettive di gruppo in tutta sicurezza dal neo campione regionale di motocross della categoria Veteran MX1 Luca Marra, portacolori del Moto Club Ceva, ha concluso la stagione 2023 sull’impianto di località Pignolo, situato nella Frazione Attissano di Busca.

Purtroppo la giornata non è stata una delle più belle, in quanto il cielo era coperto, ma questo non ha impedito l’affluenza di circa una sessantina di famiglie, cresciute sempre più di numero nel passare del tempo, rispetto a quelle che avevano aderito all’iniziativa agli inizi, con corrispondente numero di minicrossisti accorsi, oltre che dalla Provincia di Cuneo, anche dal torinese, Valle d’Aosta, Lombardia e persino dalla rinomata Città di Cortina d’Ampezzo, località del Veneto.

Sulla pista perfettamente curata da Livio Lingua del Moto Club Busca sono scesi in pista, per il sesto appuntamento dell’anno, quasi una sessantina di giovanissimi, tutti tesserati e licenziati ASI, suddivisi in due gruppi: il primo con moto da 50 e 65 cc., con piloti compresi tra i cinque ed i dieci anni, mentre il secondo era composto da piloti compresi tra i nove ed i tredici anni, tutti categoricamente amatori e non agonisti.

L’importante era divertirsi, cercando di mettere in pratica gli insegnamenti avuti da Luca e questo è quanto avvenuto, con i ragazzini che si sono sfidati in pista mostrando già un buon feeling con il proprio mezzo, in quanto nel pomeriggio sui volti dei giovanissimi crossisti era stampata la felicità e la contentezza di aver potuto praticare lo sport amato insieme ai loro coetanei.

“Ho creato questo gruppo insieme ad alcune famiglie verso fine febbraio - ha riferito Luca Marra -, per capire se nel motocross esista la possibilità di crescere nuove leve ed il campo mi ha dato la risposta. Dalle poche famiglie con cui ho iniziato, siamo arrivati a quasi sessanta, un bel numero!

Desidero precisare che questo gruppo di allenamento collettivo non ha scopi di lucro, l’importante è che si riesca ad inculcare in questi mini piloti le elementari basi tecniche di questo sport, permettendo loro di divertirsi e di crescere praticando il minicross. Sicuramente saranno pochi quelli che, crescendo, si dedicheranno all’agonismo ma lo ripeto, per adesso, basta che riescano a divertirsi.

Ne approfitto per ringraziare il Moto Club Busca, che oltre ad averci ospitati, ha offerto una grande castagnata a tutti i partecipanti ed ai loro familiari”.