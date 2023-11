A San Damiano Macra la prima riunione del partito di Forza Italia Valle Maira

“Abbiamo costituito un gruppo di referenti della Valle - spiega Chiara Beltramo, cittadina dronerese tra le prime a credere in quella che definisce un’importante scommessa per l’intera comunità - ognuno rappresentante di un Comune, partendo da Busca fino ad Acceglio. Sono 14 i Comuni e siamo 14 referenti. Il nostro orgoglio è che il referente di Busca è Gimmi Flego, che nel 1994 ha fondato il partito di Forza Italia in Provincia.”