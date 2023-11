Bra: all'ITS Academy Turismo in partenza il nuovo biennio di alta formazione

La personalizzazione dei servizi tramite la tecnologia è al centro dei nuovi percorsi di alta formazione della ITS Academy Turismo, e in particolar modo di quello di Hospitality Manager (Tecnico Superiore per le Strutture Ricettive), in partenza imminente a Bra, in piazza Giolitti n. 8, all’interno della sede di Ascom Bra. Un percorso biennale (dal 2023 al 2025) per neo-diplomati e neo-laureati, strutturato in 1800 ore di formazione specialistica, con 640 ore riservate a uno stage professionalizzante presso realtà imprenditoriali altamente qualificate con training focus su: Hospitality Management, Gestione Aziendale del settore turistico, Turismo accessibile, Sostenibilità e territorio, Competenze relazionali, Sicurezza sul lavoro, Pari opportunità, Marketing, Turismo 4.0, Autoimprenditorialità, Lingua inglese e Lingua tedesca. Inoltre, con l’obiettivo di favorire e facilitare la formazione superiore dei giovani, grazie all’intervento di Ascom Bra (socio della Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali del Piemonte) sono disponibili dieci borse di studio per i candidati fuori sede residenti in un comune di distanza dalla sede scolastica pari o superiore ai 100 km, o al di sotto dei 100 km ma con tempi di percorrenza stradale per il raggiungimento del corso superiore alle 2 ore e 30.