A Bra la musica sposa la solidarietà: i Rebel Bit in concerto per Aido e Avis

Il prossimo venerdì 17 novembre al Politeama di Bra si terrà l’esibizione dei Rebel Bit, in un evento organizzato da Aido, sezione provinciale di Cuneo e gruppo comunale di Bra, unitamente ad Avis gruppo di Bra.

I Rebel Bit sono un innovativo gruppo vocale di Cuneo, noto al grande pubblico per la partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2021. Nel corso degli anni hanno preso parte ad alcuni dei più importanti festival di settore (tra questi, Los Angeles a cappella festival, Boston Sings e molti altri). Dal 2023 compongono la direzione artistica di “Vocalmente - A cappella festival” di Fossano

"Si tratta di un’occasione per regalare un momento serenità alla città, preludio alle festività di fine anno" spiega Gianfranco Vergnano, presidente Aido. " Per introdurre la serata, prenderemo cinque minuti per proporre al pubblico una riflessione sul dono di organi e quello di sangue, fondamentali l’uno per l’altro. Ma la serata vuole essere all’insegna dell’allegria, perché è questa che porta il dono. Spesso l’Aido è visto come una realtà legata alla morte, quando in verità è un’opportunità di nuova vita: chi riceve un trapianto è come se rinascesse".

"I Rebel Bit sono ormai diventati una sorta di testimonial per la nostra associazione", continua Vergnano. "Collaboriamo infatti con loro fin dalla pandemia, e li abbiamo proposti in ‘piccole dosì’ in diverse occasioni, mentre ora gli concediamo un intero spettacolo".

L’evento è organizzato con il Centro Servizi per il Volontariato, l’ingresso è libero e gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta. Prenotazione attraverso le mail cuneo.provincia@aido.it o avisbra70@gmail.com. Appuntamento alle 21.